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«Авито» запустил сервис по перепродаже смартфонов

Ведомости

Сервис размещения объявлений «Авито» будет выкупать смартфоны у частных пользователей своего сервиса для последующих ремонта и перепродажи с гарантией от трех месяцев до года, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Уточняется, что партнером «Авито» стал сервис по диагностике и ремонту технических устройств «Педант». Предполагается, что число партнеров в будущем будет увеличено. Коммерческие условия сотрудничества не раскрываются.

В компании сообщили, что число проданных на «Авито» смартфонов по итогам сентября увеличилось на 35% в годовом выражении, количество соответствующих объявлений о продаже — на 39%.

Предполагается, что новый сервис активирует сегмент «спящих продавцов», которые не готовы продавать свои гаджеты частным покупателям, встречаться с ними и торговаться. Вместо этого пользователь, желающий продать телефон через сервис, может вызвать сотрудника «Педанта» для диагностики и оценки стоимости к себе или же самостоятельно приехать в один из сервисных центров. После проверки пользователь получит оценочную стоимость своего девайса.

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Вторичный рынок смартфонов сейчас перегрет, считает независимый эксперт Сергей Вильянов. В этом году на него вышли ритейлеры электроники и мобильные операторы через trade-in-партнеров, которые дают возможность купить новое устройство со скидкой при продаже старого. В частности, выкуп и перепродажу подержанных смартфонов запустили в апреле «Связной» и «Мегафон», а в мае — МТС. В августе аналогичный проект начал в своей розничной сети «Вымпелком». По мнению одного из источников издания, существующий ассортимент новых смартфонов в различных ценовых категориях не позволил ни одному ритейлеру выстроить эффективный бизнес на перепродаже подержанных устройств.

При этом преимущество «Авито» перед другими игроками дают масштабная площадка для сбыта и объемный трафик, считает Вильянов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных