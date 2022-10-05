«Авито» запустил сервис по перепродаже смартфонов

Вторичный рынок смартфонов сейчас перегрет, считает независимый эксперт Сергей Вильянов. В этом году на него вышли ритейлеры электроники и мобильные операторы через trade-in-партнеров, которые дают возможность купить новое устройство со скидкой при продаже старого. В частности, выкуп и перепродажу подержанных смартфонов запустили в апреле «Связной» и «Мегафон», а в мае — МТС. В августе аналогичный проект начал в своей розничной сети «Вымпелком». По мнению одного из источников издания, существующий ассортимент новых смартфонов в различных ценовых категориях не позволил ни одному ритейлеру выстроить эффективный бизнес на перепродаже подержанных устройств.