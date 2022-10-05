«Авито» запустил сервис по перепродаже смартфонов
Уточняется, что партнером «Авито» стал сервис по диагностике и ремонту технических устройств «Педант». Предполагается, что число партнеров в будущем будет увеличено. Коммерческие условия сотрудничества не раскрываются.
В компании сообщили, что число проданных на «Авито» смартфонов по итогам сентября увеличилось на 35% в годовом выражении, количество соответствующих объявлений о продаже — на 39%.
Предполагается, что новый сервис активирует сегмент «спящих продавцов», которые не готовы продавать свои гаджеты частным покупателям, встречаться с ними и торговаться. Вместо этого пользователь, желающий продать телефон через сервис, может вызвать сотрудника «Педанта» для диагностики и оценки стоимости к себе или же самостоятельно приехать в один из сервисных центров. После проверки пользователь получит оценочную стоимость своего девайса.
Вторичный рынок смартфонов сейчас перегрет, считает независимый эксперт Сергей Вильянов. В этом году на него вышли ритейлеры электроники и мобильные операторы через trade-in-партнеров, которые дают возможность купить новое устройство со скидкой при продаже старого. В частности, выкуп и перепродажу подержанных смартфонов запустили в апреле «Связной» и «Мегафон», а в мае — МТС. В августе аналогичный проект начал в своей розничной сети «Вымпелком». По мнению одного из источников издания, существующий ассортимент новых смартфонов в различных ценовых категориях не позволил ни одному ритейлеру выстроить эффективный бизнес на перепродаже подержанных устройств.
При этом преимущество «Авито» перед другими игроками дают масштабная площадка для сбыта и объемный трафик, считает Вильянов.
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