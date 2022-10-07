Владелец российского «Стокмана» выкупит сервис Lamoda
Онлайн-ритейлер Lamoda международного холдинга Global Fashion Group (GFG) будет продан бизнесмену, владельцу российского «Стокмана» Якову Панченко, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление холдинга.
Закрытие сделки должно состояться до конца этого года. Ожидается, что в результате продажи Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане GFG получит около 100 млн евро «в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 г.».
Уточняется, что GFG приостановила инвестиции в Lamoda в апреле после начала специальной военной операции на Украине. Тогда же появилась информация о приостановке строительства второго склада онлайн-ритейлера в России.
Lamoda основана предпринимателями из Германии в 2011 г. Lamoda работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Тогда же был основан международный холдинг Global Fashion Group, группа зарегистрирована в Люксембурге. В состав холдинга, кроме Lamoda, входят и другие онлайн-площадки, работающие в странах Латинской Америки, в Юго-Восточной Азии, в Австралии и Новой Зеландии.
По информации гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, оборот Lamoda по России по результатам первого полугодия 2022 г. вырос почти в два раза в годовом выражении — на 44,2% до 47,3 млрд руб. В связи с этим справедливая стоимость бизнеса онлайн-ритейлера должна составлять не менее 500 млн евро, оценил он.
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