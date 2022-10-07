Газета
Бизнес

Владелец российского «Стокмана» выкупит сервис Lamoda

Ведомости

Онлайн-ритейлер Lamoda международного холдинга Global Fashion Group (GFG) будет продан бизнесмену, владельцу российского «Стокмана» Якову Панченко, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление холдинга.

Закрытие сделки должно состояться до конца этого года. Ожидается, что в результате продажи Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане GFG получит около 100 млн евро «в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 г.».

Уточняется, что GFG приостановила инвестиции в Lamoda в апреле после начала специальной военной операции на Украине. Тогда же появилась информация о приостановке строительства второго склада онлайн-ритейлера в России.

Lamoda основана предпринимателями из Германии в 2011 г. Lamoda работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Тогда же был основан международный холдинг Global Fashion Group, группа зарегистрирована в Люксембурге. В состав холдинга, кроме Lamoda, входят и другие онлайн-площадки, работающие в странах Латинской Америки, в Юго-Восточной Азии, в Австралии и Новой Зеландии.

По информации гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, оборот Lamoda по России по результатам первого полугодия 2022 г. вырос почти в два раза в годовом выражении — на 44,2% до 47,3 млрд руб. В связи с этим справедливая стоимость бизнеса онлайн-ритейлера должна составлять не менее 500 млн евро, оценил он.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Маркетплейсы не смогут продавать немаркированные товары со следующего года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных