Путин поручил создать российского оператора проекта «Сахалин-1»

Если иностранный участник проекта откажется от перерегистрации, то его доля будет оценена и продана российскому игроку. Вырученные от продажи средства будут переведены на спецсчет после вычета ущерба, причиненного иностранным участником проекта. Размер ущерба, понесенный в результате простоя проекта, будет определен правительством по результатам аудита, который также должен будет определить виновников простоя.