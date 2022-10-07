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Путин поручил создать российского оператора проекта «Сахалин-1»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству создать нового российского оператора проекта «Сахалин — 1», следует из подписанного главой государства указа.

Согласно документу, все права и обязанности нынешнего оператора проекта «Эксон нефтегаз лимитед» перейдут новому оператору, зарегистрированному в России. Иностранные участники оператора теперь должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации долей в российской юрисдикции.

Если иностранный участник проекта откажется от перерегистрации, то его доля будет оценена и продана российскому игроку. Вырученные от продажи средства будут переведены на спецсчет после вычета ущерба, причиненного иностранным участником проекта. Размер ущерба, понесенный в результате простоя проекта, будет определен правительством по результатам аудита, который также должен будет определить виновников простоя.

Новый оператор и его участники смогут сохранить специальный налоговый режим и право на экспорт газа. Управлять новым оператором будет «Сахалинморнефтегаз-шельф» (структура «Роснефти») как минимум до тех пор, пока все доли не будут распределены. В указе уточняется, что совокупная доля участия иностранных сторон консорциума составляет 80%, 11,5% – «Сахалинморнефтегаз-шельф», 8,5% – «РН-Астра».

В конце июня президент России Владимир Путин подписал аналогичный указ касаемо проекта «Сахалин – 2», оператором которого было юридическое лицо Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Все права и обязанности компании перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром», которому ранее принадлежало 50% плюс 1 акция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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