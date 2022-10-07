Путин поручил создать российского оператора проекта «Сахалин-1»
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать нового российского оператора проекта «Сахалин — 1», следует из подписанного главой государства указа.
Согласно документу, все права и обязанности нынешнего оператора проекта «Эксон нефтегаз лимитед» перейдут новому оператору, зарегистрированному в России. Иностранные участники оператора теперь должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации долей в российской юрисдикции.
Если иностранный участник проекта откажется от перерегистрации, то его доля будет оценена и продана российскому игроку. Вырученные от продажи средства будут переведены на спецсчет после вычета ущерба, причиненного иностранным участником проекта. Размер ущерба, понесенный в результате простоя проекта, будет определен правительством по результатам аудита, который также должен будет определить виновников простоя.
Новый оператор и его участники смогут сохранить специальный налоговый режим и право на экспорт газа. Управлять новым оператором будет «Сахалинморнефтегаз-шельф» (структура «Роснефти») как минимум до тех пор, пока все доли не будут распределены. В указе уточняется, что совокупная доля участия иностранных сторон консорциума составляет 80%, 11,5% – «Сахалинморнефтегаз-шельф», 8,5% – «РН-Астра».
В конце июня президент России Владимир Путин подписал аналогичный указ касаемо проекта «Сахалин – 2», оператором которого было юридическое лицо Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Все права и обязанности компании перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром», которому ранее принадлежало 50% плюс 1 акция.