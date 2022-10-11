«Алиса» научилась распознавать пользователей по голосу
Голосовой помощник «Алиса» научилась распознавать голоса всех членов семьи и подбирать для каждого музыку по его индивидуальным предпочтениям, об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса» (пресс-релиз есть в распоряжении «Ведомостей»).
«Раньше Алиса старалась учесть вкусы всех членов семьи, смешивая их любимые треки — в итоге им не всегда удавалось слушать только то, что нравится. А если владелец устройства просил Алису запомнить свой голос, остальные уже не могли ставить лайки. Теперь любой член семьи с подпиской “Яндекс.Плюс” может сказать «Алиса, мне нравится» — и она добавит трек именно в его плейлист. Каждый сможет слушать свою любимую музыку и персональный поток треков. Эти возможности доступны во всех умных колонках Яндекса», — сказано в сообщении.
Помимо этого, теперь возможность управлять умным домом в приложении «Дом с Алисой» появилась у всех членов семьи. В частности, чтобы запустить робот-пылесос через приложение или включить свет, больше не придется ждать владельца устройства, на котором оно установлено.
Уточняется, что максимальное число человек, которых может запомнить «Алиса», составляет не больше 5. Чтобы она начала распознавать членов семьи, необходимо, чтобы каждый установил на свой телефон «Дом с Алисой», а владелец устройства разрешил им управление умным домом.
Первая умная колонка с «Алисой» — «Яндекс.Станция» — вышла в 2018 г. Через год появилась более компактная «Станция мини», а в ноябре 2020 г. компания представила «Станцию макс». Сейчас «Алиса» есть также в умных колонках JBL Link Portable, JBL Link Music, Prestigio Smartmate Mayak Edition, LG XBOOM, Irbis A, Elary SmartBeat, Dexp Smartbox. С «Алисой» можно поговорить, она умеет отвечать на вопросы, ставить музыку, заводить будильник и др.
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