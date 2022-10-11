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«Алиса» научилась распознавать пользователей по голосу

Ведомости

Голосовой помощник «Алиса» научилась распознавать голоса всех членов семьи и подбирать для каждого музыку по его индивидуальным предпочтениям, об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса» (пресс-релиз есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Раньше Алиса старалась учесть вкусы всех членов семьи, смешивая их любимые треки — в итоге им не всегда удавалось слушать только то, что нравится. А если владелец устройства просил Алису запомнить свой голос, остальные уже не могли ставить лайки. Теперь любой член семьи с подпиской “Яндекс.Плюс” может сказать «Алиса, мне нравится» — и она добавит трек именно в его плейлист. Каждый сможет слушать свою любимую музыку и персональный поток треков. Эти возможности доступны во всех умных колонках Яндекса», — сказано в сообщении.

Помимо этого, теперь возможность управлять умным домом в приложении «Дом с Алисой» появилась у всех членов семьи. В частности, чтобы запустить робот-пылесос через приложение или включить свет, больше не придется ждать владельца устройства, на котором оно установлено.

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Уточняется, что максимальное число человек, которых может запомнить «Алиса», составляет не больше 5. Чтобы она начала распознавать членов семьи, необходимо, чтобы каждый установил на свой телефон «Дом с Алисой», а владелец устройства разрешил им управление умным домом.

Первая умная колонка с «Алисой» — «Яндекс.Станция» — вышла в 2018 г. Через год появилась более компактная «Станция мини», а в ноябре 2020 г. компания представила «Станцию макс». Сейчас «Алиса» есть также в умных колонках JBL Link Portable, JBL Link Music, Prestigio Smartmate Mayak Edition, LG XBOOM, Irbis A, Elary SmartBeat, Dexp Smartbox. С «Алисой» можно поговорить, она умеет отвечать на вопросы, ставить музыку, заводить будильник и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных