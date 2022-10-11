«Алиса» научилась распознавать пользователей по голосу

«Раньше Алиса старалась учесть вкусы всех членов семьи, смешивая их любимые треки — в итоге им не всегда удавалось слушать только то, что нравится. А если владелец устройства просил Алису запомнить свой голос, остальные уже не могли ставить лайки. Теперь любой член семьи с подпиской “Яндекс.Плюс” может сказать «Алиса, мне нравится» — и она добавит трек именно в его плейлист. Каждый сможет слушать свою любимую музыку и персональный поток треков. Эти возможности доступны во всех умных колонках Яндекса», — сказано в сообщении.