Газпромбанк и «Росатом» построят экотехнопарки по переработке отходов

Газпромбанк принял решение о финансировании строительства трех экотехнопарков по переработке и обезвреживанию отходов в Нижегородской, Иркутской и Томской областях, об этом сообщили в пресс-службе компании, документы были подписаны на полях «Российской энергетической недели – 2022».