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Газпромбанк и «Росатом» построят экотехнопарки по переработке отходов

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Газпромбанк принял решение о финансировании строительства трех экотехнопарков по переработке и обезвреживанию отходов в Нижегородской, Иркутской и Томской областях, об этом сообщили в пресс-службе компании, документы были подписаны на полях «Российской энергетической недели – 2022».

«Предприятия смогут утилизировать и перерабатывать порядка 150 000 т отходов повышенных классов опасности в год», — сказано в сообщении.

Общий объем финансирования составит 22,1 млрд руб. Предполагается, что все три предприятия будут введены в эксплуатацию в 2024 г. Реализацией проектов будут заниматься компании ГК «Росатом».

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Уточняется, что применяемые в экотехнопарках технологии помогут сократить количество захороняемых отходов на 37%. При этом риск сброса загрязняющих веществ в окружающую среду полностью исключен, подчеркнули в компании. Это связано с внедрением замкнутых систем оборотного водоснабжения и водоотведения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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