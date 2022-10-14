Газпромбанк и «Росатом» построят экотехнопарки по переработке отходов
Газпромбанк принял решение о финансировании строительства трех экотехнопарков по переработке и обезвреживанию отходов в Нижегородской, Иркутской и Томской областях, об этом сообщили в пресс-службе компании, документы были подписаны на полях «Российской энергетической недели – 2022».
«Предприятия смогут утилизировать и перерабатывать порядка 150 000 т отходов повышенных классов опасности в год», — сказано в сообщении.
Общий объем финансирования составит 22,1 млрд руб. Предполагается, что все три предприятия будут введены в эксплуатацию в 2024 г. Реализацией проектов будут заниматься компании ГК «Росатом».
Уточняется, что применяемые в экотехнопарках технологии помогут сократить количество захороняемых отходов на 37%. При этом риск сброса загрязняющих веществ в окружающую среду полностью исключен, подчеркнули в компании. Это связано с внедрением замкнутых систем оборотного водоснабжения и водоотведения.
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