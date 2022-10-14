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Газпромбанк и власти ЯНАО договорились о строительстве горного туркомплекса

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Газпромбанк, УК СТК «Шерегеш» и Azimut Hotels от лица совместной компании «ИФР-Харп» заключили соглашение с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) о строительстве горного туристического комплекса Рай-Из на полярном Урале, сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

Всего на реализацию проекта планируется потратить 13,5 млрд руб. Предполагается, что строительство горнолыжного курорта завершится к 2026 г. 

В рамках проекта появятся горнолыжные трассы длиной минимум 19 км, для них построят не менее двух подъемников. Одновременно кататься на горе смогут 4310 лыжников. Кроме того, в туристическом комплексе будут расположены горнолыжные школы, трех- и четырехзвездочные гостиницы, которые вместят не менее 320 номеров, рестораны и СПА-центр. Отмечается, что уже началось проведение инженерных изысканий.

Туристический комплекс реализуется в рамках стратегии развития Арктической зоны России до 2035 г. О планах строительства горнолыжного курорта стало известно в ноябре 2021 г. Тогда первый вице-губернатор региона Александр Калинин заявил, что создать его планируют к 2025 г., а объем инвестиций он оценил в 20 млрд руб. В июле 2022 г. региональные власти рассказали, что инвестором проекта станет компания «ИФР-Харп».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных