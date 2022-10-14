Газпромбанк и власти ЯНАО договорились о строительстве горного туркомплекса
Газпромбанк, УК СТК «Шерегеш» и Azimut Hotels от лица совместной компании «ИФР-Харп» заключили соглашение с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) о строительстве горного туристического комплекса Рай-Из на полярном Урале, сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Всего на реализацию проекта планируется потратить 13,5 млрд руб. Предполагается, что строительство горнолыжного курорта завершится к 2026 г.
В рамках проекта появятся горнолыжные трассы длиной минимум 19 км, для них построят не менее двух подъемников. Одновременно кататься на горе смогут 4310 лыжников. Кроме того, в туристическом комплексе будут расположены горнолыжные школы, трех- и четырехзвездочные гостиницы, которые вместят не менее 320 номеров, рестораны и СПА-центр. Отмечается, что уже началось проведение инженерных изысканий.
Туристический комплекс реализуется в рамках стратегии развития Арктической зоны России до 2035 г. О планах строительства горнолыжного курорта стало известно в ноябре 2021 г. Тогда первый вице-губернатор региона Александр Калинин заявил, что создать его планируют к 2025 г., а объем инвестиций он оценил в 20 млрд руб. В июле 2022 г. региональные власти рассказали, что инвестором проекта станет компания «ИФР-Харп».
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