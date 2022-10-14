Газпромбанк и власти ЯНАО договорились о строительстве горного туркомплекса

В рамках проекта появятся горнолыжные трассы длиной минимум 19 км, для них построят не менее двух подъемников. Одновременно кататься на горе смогут 4310 лыжников. Кроме того, в туристическом комплексе будут расположены горнолыжные школы, трех- и четырехзвездочные гостиницы, которые вместят не менее 320 номеров, рестораны и СПА-центр. Отмечается, что уже началось проведение инженерных изысканий.