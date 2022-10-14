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«Росатом» начал строительство завода по выпуску батарей для электрокаров в Калининграде

Ведомости

В Калининградской области на территории Балтийской АЭС стартовало строительство завода «Росатома» по выпуску литий-ионных батарей для электромобилей госкорпорации, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, первые батареи будут произведены в 2025 г. На первом этапе мощность калининградского завода составит 50 тыс. аккумуляторов в год. При необходимости производство могут расширить до 120-130 тыс. батарей ежегодно. 

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что благодаря новому заводу в регионе появятся около 1000 рабочих мест. Общая площадь территории завода составит 23,6 га, а инвестиции в проект — 26 млрд руб. Заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов заявил, что «ключевым потребителем продукции нового завода будет Калининградский завод “Автотор”»

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в сентябре текущего года россияне купили 209 новых электромобилей, что на 29,8% выше по сравнению с прошлым годом. Доля электромобилей на рынке новых легковых автомобилей увеличилась более чем втрое: с 0,14% в сентябре 2021 года до 0,47% в сентябре 2022 года. Лидером в марочном рейтинге сегмента электромобилей стала компания Volkswagen, второе место заняла Tesla, а третье — Audi.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных