«Росатом» начал строительство завода по выпуску батарей для электрокаров в Калининграде
В Калининградской области на территории Балтийской АЭС стартовало строительство завода «Росатома» по выпуску литий-ионных батарей для электромобилей госкорпорации, сообщает «Интерфакс».
Как сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, первые батареи будут произведены в 2025 г. На первом этапе мощность калининградского завода составит 50 тыс. аккумуляторов в год. При необходимости производство могут расширить до 120-130 тыс. батарей ежегодно.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что благодаря новому заводу в регионе появятся около 1000 рабочих мест. Общая площадь территории завода составит 23,6 га, а инвестиции в проект — 26 млрд руб. Заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов заявил, что «ключевым потребителем продукции нового завода будет Калининградский завод “Автотор”»
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в сентябре текущего года россияне купили 209 новых электромобилей, что на 29,8% выше по сравнению с прошлым годом. Доля электромобилей на рынке новых легковых автомобилей увеличилась более чем втрое: с 0,14% в сентябре 2021 года до 0,47% в сентябре 2022 года. Лидером в марочном рейтинге сегмента электромобилей стала компания Volkswagen, второе место заняла Tesla, а третье — Audi.
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