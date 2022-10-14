«Росатом» начал строительство завода по выпуску батарей для электрокаров в Калининграде

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в сентябре текущего года россияне купили 209 новых электромобилей, что на 29,8% выше по сравнению с прошлым годом. Доля электромобилей на рынке новых легковых автомобилей увеличилась более чем втрое: с 0,14% в сентябре 2021 года до 0,47% в сентябре 2022 года. Лидером в марочном рейтинге сегмента электромобилей стала компания Volkswagen, второе место заняла Tesla, а третье — Audi.