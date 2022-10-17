В ФРГ оштрафовали Telegram на 5,1 млн евро

В ведомстве отметили, что Telegram обязан был предоставить «законные пути оповещения» о материалах с противозаконным содержанием, а также назначить уполномоченного внутри Германии. За первое нарушение компанию оштрафовали на 4,25 млн евро, а за второе — на 875 000 евро.