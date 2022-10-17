В ФРГ оштрафовали Telegram на 5,1 млн евро
Федеральное ведомство юстиции ФРГ (BfJ) наложило на мессенджер Telegram два штрафа на общую сумму 5,1 млн евро. Ведомство обвиняет приложение Павла Дурова в нарушении закона о мерах в отношении социальных сетей (NetzDG), согласно которому соцсети должны выработать процедуру обработки жалоб на незаконный контент. Об этом говорится в сообщении на сайте BfJ.
«Наши законы распространяются на всех», — заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
В ведомстве отметили, что Telegram обязан был предоставить «законные пути оповещения» о материалах с противозаконным содержанием, а также назначить уполномоченного внутри Германии. За первое нарушение компанию оштрафовали на 4,25 млн евро, а за второе — на 875 000 евро.
Закон, о котором идет речь, регулирует процесс рассмотрения жалоб со стороны пользователей соцсетей. Согласно ему, компания должна создать механизм по рассмотрению таких жалоб, а также назначить своего представителя в стране для разрешения вопросов, связанных с документацией.
В январе 2022 г. Бушман пригрозил Telegram миллионными штрафами, если та не удовлетворит претензии регулирующих органов. Уже в марте в отношении компании началось расследование. Мессенджеру грозил штраф до 55 млн евро.
Ранее министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер также не исключала блокировку мессенджера в качестве крайней меры — если Telegram продолжит нарушать немецкое законодательство. Она также заявила, что Германия обсуждает вопрос регулирования мессенджера с другими европейскими странами.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.