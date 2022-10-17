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Бизнес

В ФРГ оштрафовали Telegram на 5,1 млн евро

Ведомости

Федеральное ведомство юстиции ФРГ (BfJ) наложило на мессенджер Telegram два штрафа на общую сумму 5,1 млн евро. Ведомство обвиняет приложение Павла Дурова в нарушении закона о мерах в отношении социальных сетей (NetzDG), согласно которому соцсети должны выработать процедуру обработки жалоб на незаконный контент. Об этом говорится в сообщении на сайте BfJ.

«Наши законы распространяются на всех», — заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. 

В ведомстве отметили, что Telegram обязан был предоставить «законные пути оповещения» о материалах с противозаконным содержанием, а также назначить уполномоченного внутри Германии. За первое нарушение компанию оштрафовали на 4,25 млн евро, а за второе — на 875 000 евро. 

Закон, о котором идет речь, регулирует процесс рассмотрения жалоб со стороны пользователей соцсетей. Согласно ему, компания должна создать механизм по рассмотрению таких жалоб, а также назначить своего представителя в стране для разрешения вопросов, связанных с документацией. 

В январе 2022 г. Бушман пригрозил Telegram миллионными штрафами, если та не удовлетворит претензии регулирующих органов. Уже в марте в отношении компании началось расследование. Мессенджеру грозил штраф до 55 млн евро.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер также не исключала блокировку мессенджера в качестве крайней меры — если Telegram продолжит нарушать немецкое законодательство. Она также заявила, что Германия обсуждает вопрос регулирования мессенджера с другими европейскими странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных