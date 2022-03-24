ФРГ уведомила Telegram о начале расследования в отношении мессенджера

Власти Германии обвиняют мессенджер Telegram в нарушении законов о противодействии разжиганию ненависти и травле в соцсетях. Местное законодательство предполагает положение, по которому компания-оператор социальной сети должна наладить «эффективный и прозрачный» механизм для реагирования на жалобы о незаконном контенте, а также назначить в стране представителя, с которым немецкие ведомства могли бы поддерживать контакт.