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ФРГ уведомила Telegram о начале расследования в отношении мессенджера

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Федеральное ведомство юстиции Германии опубликовало уведомление компании Telegram FZ-LLC о начале рассмотрения дел, по которым ей грозит штраф до 55 млн евро. Об этом говорится в сообщении немецкого ведомства, пишет «Прайм». 

Власти Германии обвиняют мессенджер Telegram в нарушении законов о противодействии разжиганию ненависти и травле в соцсетях. Местное законодательство предполагает положение, по которому компания-оператор социальной сети должна наладить «эффективный и прозрачный» механизм для реагирования на жалобы о незаконном контенте, а также назначить в стране представителя, с которым немецкие ведомства могли бы поддерживать контакт.

В начале января этого года глава германского минюста Марко Бушман пригрозил компании миллионными штрафами, если та не удовлетворит претензии регулирующих органов. 

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер не исключила блокировку мессенджера в качестве крайней меры в случае, если Telegram продолжит нарушать немецкое законодательство. Она также заявила, что Германия обсуждает вопрос регулирования мессенджера с другими европейскими странами.

В распространении противоправного контента Telegram обвиняли и в ряде других стран, включая США, Бразилию, Иран и Индонезию. В России мессенджер уже оплатил штрафы на общую сумму 15 млн руб. по шести делам за неудаление запрещенного контента. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных