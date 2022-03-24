ФРГ уведомила Telegram о начале расследования в отношении мессенджера
Федеральное ведомство юстиции Германии опубликовало уведомление компании Telegram FZ-LLC о начале рассмотрения дел, по которым ей грозит штраф до 55 млн евро. Об этом говорится в сообщении немецкого ведомства, пишет «Прайм».
Власти Германии обвиняют мессенджер Telegram в нарушении законов о противодействии разжиганию ненависти и травле в соцсетях. Местное законодательство предполагает положение, по которому компания-оператор социальной сети должна наладить «эффективный и прозрачный» механизм для реагирования на жалобы о незаконном контенте, а также назначить в стране представителя, с которым немецкие ведомства могли бы поддерживать контакт.
В начале января этого года глава германского минюста Марко Бушман пригрозил компании миллионными штрафами, если та не удовлетворит претензии регулирующих органов.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер не исключила блокировку мессенджера в качестве крайней меры в случае, если Telegram продолжит нарушать немецкое законодательство. Она также заявила, что Германия обсуждает вопрос регулирования мессенджера с другими европейскими странами.
В распространении противоправного контента Telegram обвиняли и в ряде других стран, включая США, Бразилию, Иран и Индонезию. В России мессенджер уже оплатил штрафы на общую сумму 15 млн руб. по шести делам за неудаление запрещенного контента.