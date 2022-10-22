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Бизнес

«Русал» отверг причастность к поставкам нефти из Венесуэлы

Ведомости

Компания «Русал» не участвовала ни в каких закупках нефти у Венесуэлы, о которых говорится в обвинительном заключении минюста США в отношении ряда лиц и компаний. Речь идет об их участии в сделках, нарушающих законы о санкциях и экспортном контроле, российская компания не упоминается в документе, говорится в пресс-релизе на сайте «Русала».  

Ранее стало известно, что минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Речь шла о контрабанде нефти в том числе для «российской алюминиевой компании».

«Насколько известно “Русалу”, он не участвовал ни в каких закупках нефти у Венесуэлы, о которых говорится в обвинительном заключении», — сообщили в компании. 

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Однако в обвинительном заключении говорится о неназванной алюминиевой компании, которая, так же как и «Русал», находилась под санкциями США в 2018-2019 гг. В компании подчеркнули свое обязательно «соблюдать все применимые законы и правила, включая законы о санкциях и экспортном контроле». С учетом обвинений производитель алюминия проводит расследование в отношении появившейся информации.

Кроме того, в «Русале» опровергли утверждение минюста США о том, что алюминиевая компания «контролируется олигархом, находящимся под санкциями». Там напомнили, что «Русал» исключили из санкционного списка в январе 2019 г. в результате реорганизации и реализации мер, в том числе отказа бизнесмена Олега Дерипаски от контроля над компанией.

19 октября минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Позже «РИА Новости» сообщили, что речь идет о контрабанде нефти компании PDVSA из Венесуэлы для «российской алюминиевой компании» и «китайского крупнейшего государственного нефтеперерабатывающего, газового и нефтехимического конгломерата».

В октябре Верховный суд США отказал Дерипаске в рассмотрении его апелляции на введенные в 2018 г. персональные санкции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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