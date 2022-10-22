«Русал» отверг причастность к поставкам нефти из Венесуэлы

19 октября минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Позже «РИА Новости» сообщили, что речь идет о контрабанде нефти компании PDVSA из Венесуэлы для «российской алюминиевой компании» и «китайского крупнейшего государственного нефтеперерабатывающего, газового и нефтехимического конгломерата».