США обвинили сына красноярского губернатора Усса в контрабанде нефти из Венесуэлы
США подозревают сына губернатора Красноярского края Артема Усса, который ранее был задержан в Милане по запросу американской стороны, в контрабанде нефти компании PDVSA из Венесуэлы для потребителей из России и Китая, об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на обвинительное заключение.
«Ответчики <...> занимались контрабандой нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей», — сказано в документе. В частности, речь идет о «российской алюминиевой компании» и «китайском крупнейшем государственном нефтеперерабатывающем, газовом и нефтехимическом конгломерате».
Накануне, 19 октября, минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.
Артема Усса задержали 17 октября в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу США. Как отметили в посольстве России, США обязаны предоставить материалы дела итальянскому суду в течение 45 дней. Документы будут изучены в течение шести месяцев. Посольство добавило, что жалоб на условия содержания у Усса нет. Его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс назвал задержание «политически окрашенным».
Помимо Усса были также задержаны Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы. Вместе с россиянами по делу также проходят граждане Венесуэлы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото.
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