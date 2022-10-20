Посольство отреагировало на задержание сына красноярского губернатора в Италии
Посольство РФ в Италии рассказало о задержании сына губернатора Красноярского края Артема Усса 17 октября в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу американской стороны.
«Генеральное консульство Российской Федерации в Милане провело уже две встречи с А.А. Уссом, находится в постоянном контакте с его итальянским адвокатом и намерено продолжать плотный мониторинг данной ситуации», — сообщили в пресс-службе посольства.
В дипмиссии отметили, что США обязаны предоставить материалы дела итальянскому суду в течение 45 дней. Документы будут изучены в течение шести месяцев. Посольство добавило, что жалоб на условия содержания у Усса нет.
Ранее сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о политических мотивах задержания сына. «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал он в Telegram-канале.
Накануне, 19 октября, минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.
Помимо Артема Усса обвинения также были предъявлены Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову. В случае признания виновными им грозит до 30 лет лишения свободы.
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