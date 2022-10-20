Посольство отреагировало на задержание сына красноярского губернатора в Италии

Ранее сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о политических мотивах задержания сына. «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал он в Telegram-канале.