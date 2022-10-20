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Посольство отреагировало на задержание сына красноярского губернатора в Италии

Ведомости

Посольство РФ в Италии рассказало о задержании сына губернатора Красноярского края Артема Усса 17 октября в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу американской стороны.

«Генеральное консульство Российской Федерации в Милане провело уже две встречи с А.А. Уссом, находится в постоянном контакте с его итальянским адвокатом и намерено продолжать плотный мониторинг данной ситуации», — сообщили в пресс-службе посольства.

В дипмиссии отметили, что США обязаны предоставить материалы дела итальянскому суду в течение 45 дней. Документы будут изучены в течение шести месяцев. Посольство добавило, что жалоб на условия содержания у Усса нет.

Ранее сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о политических мотивах задержания сына. «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал он в Telegram-канале.

Накануне, 19 октября, минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. 

Помимо Артема Усса обвинения также были предъявлены Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову. В случае признания виновными им грозит до 30 лет лишения свободы.

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Ранее по теме: Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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