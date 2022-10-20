Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына
Губернатор Красноярского края Александр Усс убежден в политизированности обвинений США в адрес его сына Артема Усса, который накануне был задержан в Италии по делу об уклонении от санкций и отмывании денег. Такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — сказано в сообщении.
Накануне, 19 октября, Минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.
Помимо Артема Усса обвинения также были предъявлены Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы.
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