Минюст США обвинил пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег
Минюст США предъявил пятерым гражданам России и двум нефтетрейдерам из Венесуэлы обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Среди них — задержанный в Италии Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщается на сайте американского ведомства.
Следствие считает, что обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.
«Сегодня мы объявляем о демонтаже сложной сети, состоящей как минимум из пяти граждан России и двух граждан Венесуэлы, каждый из которых напрямую связан с коррумпированными государственными предприятиями, которые сознательно стремились скрыть кражу военных технологий США и нажиться на черном рынке нефти», – заявил помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл.
Помимо Усса, в числе обвиняемых называются Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Также обвинения были предъявлены венесуэльцам Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото, которые, по данным американских властей, занимались незаконными сделками с венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA.
Усс был задержан по запросу США в Италии, а Орехов – в Германии, США рассчитывают на их экстрадицию. В случае признания виновным подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы.
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