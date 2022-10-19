Минюст США обвинил пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег

«Сегодня мы объявляем о демонтаже сложной сети, состоящей как минимум из пяти граждан России и двух граждан Венесуэлы, каждый из которых напрямую связан с коррумпированными государственными предприятиями, которые сознательно стремились скрыть кражу военных технологий США и нажиться на черном рынке нефти», – заявил помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл.