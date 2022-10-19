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Общество

Минюст США обвинил пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег

Ведомости

Минюст США предъявил пятерым гражданам России и двум нефтетрейдерам из Венесуэлы обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Среди них — задержанный в Италии Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщается на сайте американского ведомства.

Следствие считает, что обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.

«Сегодня мы объявляем о демонтаже сложной сети, состоящей как минимум из пяти граждан России и двух граждан Венесуэлы, каждый из которых напрямую связан с коррумпированными государственными предприятиями, которые сознательно стремились скрыть кражу военных технологий США и нажиться на черном рынке нефти», – заявил помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл.

Помимо Усса, в числе обвиняемых называются Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Также обвинения были предъявлены венесуэльцам Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото, которые, по данным американских властей, занимались незаконными сделками с венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA.

Усс был задержан по запросу США в Италии, а Орехов – в Германии, США рассчитывают на их экстрадицию. В случае признания виновным подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных