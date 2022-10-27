«Аэрофлот» увеличил пассажиропоток на внутренних линиях на 10%

Общий объем перевозок группы «Аэрофлот» (в группу входит «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») по итогам первых девяти месяцев 2022 г. составил 31,3 млн пассажиров, а на внутренних рейсах — 27,4 млн. В III квартале пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 1% относительно прошлого года, до 12,685 млн пассажиров, а на международных упал на 53,4%, до 1,394 млн человек. Общий объем перевозок с июля по сентября текущего года составил 14,079 млн, снизившись на 9,5%.