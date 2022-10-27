«Аэрофлот» увеличил пассажиропоток на внутренних линиях на 10%
Объем перевозок «Аэрофлота» за первые девять месяцев этого года на внутренних рейсах составил 13,207 млн человек. Это на 10,1% выше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба.
При этом по итогам девяти месяцев общие перевозки на внутренних и международных рейсах остались на прежнем уровне (около 16 млн пассажиров), а за III квартал увеличились на 5,5%.
Отмечается, что в III квартале внутрироссийские перевозки увеличились на 25,6%, до 6,945 млн человек. Пассажиропоток на международных рейсах по сравнению с тем же периодом 2021 г. снизился на 49,8%, до 1, 008 млн человек. В авиакомпании пояснили, что на результаты III квартала повлияла внешнеполитическая обстановка и ограничения на полеты.
Общий объем перевозок группы «Аэрофлот» (в группу входит «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») по итогам первых девяти месяцев 2022 г. составил 31,3 млн пассажиров, а на внутренних рейсах — 27,4 млн. В III квартале пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 1% относительно прошлого года, до 12,685 млн пассажиров, а на международных упал на 53,4%, до 1,394 млн человек. Общий объем перевозок с июля по сентября текущего года составил 14,079 млн, снизившись на 9,5%.
Ранее «Аэрофлот» сообщал о снижении пассажиропотока во II квартале на 22,4% в годовом выражении по сравнению с показателями предыдущего года — до 8,7 млн человек. Уточнялось, что объем перевозок на внутренних линиях сократился на 16,7% до 8 млн человек, а на международных — до 652 700, на 57,8%.
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