Пассажиропоток группы «Аэрофлот» снизился на 22% во II квартале

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» (владеет авиакомпаниями «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») за второй квартал 2022 г. упал на 22,4% в годовом выражении по сравнению с показателями предыдущего года — до 8,7 млн человек, сообщается на сайте компании. При этом пассажиропоток на внутренних линиях сократился на 16,7%, до 8 млн человек, а на международных — до 652 700, на 57,8%.