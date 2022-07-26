Пассажиропоток группы «Аэрофлот» снизился на 22% во II квартале
Пассажиропоток группы «Аэрофлот» (владеет авиакомпаниями «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») за второй квартал 2022 г. упал на 22,4% в годовом выражении по сравнению с показателями предыдущего года — до 8,7 млн человек, сообщается на сайте компании. При этом пассажиропоток на внутренних линиях сократился на 16,7%, до 8 млн человек, а на международных — до 652 700, на 57,8%.
По итогам первого полугодия «Аэрофлот» зафиксировал снижение пассажиропотока на 7%, до 17,2 млн пассажиров. В частности, на внутренних маршрутах снижение произошло на 8,5% — до 14,7 млн человек, а на международных всего на 0,2% — до 2,5 млн
Уточняется, что наибольшее влияние на операционные результаты оказала влияние сложившаяся внешнеполитическая обстановка и значительные ограничения на полеты.
Росавиация с начала специальной военной операции на территории Украины в феврале ограничила полеты в 11 аэропортов юга России в целях безопасности. Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничение с 24 февраля многократно продлевалось, сейчас – до 30 июля. В результате этого крайне затруднены перевозки на черноморские курорты: полеты идут только в аэропорт Сочи в Адлере.
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