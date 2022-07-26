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Пассажиропоток группы «Аэрофлот» снизился на 22% во II квартале

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Пассажиропоток группы «Аэрофлот» (владеет авиакомпаниями «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») за второй квартал 2022 г. упал на 22,4% в годовом выражении по сравнению с показателями предыдущего года — до 8,7 млн человек, сообщается на сайте компании. При этом пассажиропоток на внутренних линиях сократился на 16,7%, до 8 млн человек, а на международных — до 652 700, на 57,8%. 

По итогам первого полугодия «Аэрофлот» зафиксировал снижение пассажиропотока на 7%, до 17,2 млн пассажиров. В частности, на внутренних маршрутах снижение произошло на 8,5% — до 14,7 млн человек, а на международных всего на 0,2% — до 2,5 млн

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Уточняется, что наибольшее влияние на операционные результаты оказала влияние сложившаяся внешнеполитическая обстановка и значительные ограничения на полеты. 

Росавиация с начала специальной военной операции на территории Украины в феврале ограничила полеты в 11 аэропортов юга России в целях безопасности. Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничение с 24 февраля многократно продлевалось, сейчас – до 30 июля. В результате этого крайне затруднены перевозки на черноморские курорты: полеты идут только в аэропорт Сочи в Адлере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных