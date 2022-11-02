В Татарстане запретили продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним

Запрет на производство и реализацию слабоалкогольных энергетических напитков вступил в силу в России 1 января 2018 г. К слабоалкогольным энергетическим напиткам причислили алкогольную продукцию с тонизирующими веществами в составе и содержанием спирта менее 15%. В Москве и Московской области продажа слабоалкогольных энергетиков была запрещена с середины 2015 г.