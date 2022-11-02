В Татарстане запретили продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о запрете продажи энергетиков и зажигалок детям, не достигшим 18 лет. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.
«Не допускается розничная продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Запрещается вовлечение несовершеннолетних в потребление безалкогольных тонизирующих напитков путем покупки для них либо передачи им таких напитков, предложения или требования их употреблять», — сказано в документе.
Аналогичное решение принято в отношении продажи несовершеннолетним зажигалок. «Не допускается розничная продажа несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ», — говорится в документе.
Нарушение этих правил влечет за собой наложение административного штрафа. Согласно указу, гражданам грозит штраф в размере от 3 000 до 5 000 руб., должностным лицам — от 30 000 до 50 000 руб., юридическим лицам — от 100 000 до 150 000 руб. Уточняется, что региональный закон вступит в силу через 10 дней после публикации.
Запрет на производство и реализацию слабоалкогольных энергетических напитков вступил в силу в России 1 января 2018 г. К слабоалкогольным энергетическим напиткам причислили алкогольную продукцию с тонизирующими веществами в составе и содержанием спирта менее 15%. В Москве и Московской области продажа слабоалкогольных энергетиков была запрещена с середины 2015 г.