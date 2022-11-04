Путин разрешил американской Baker Hughes продать российские активы
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому российское ООО «Нефтесервисные технологии» получило разрешение на приобретение российских активов подразделения американской нефтесервисной компании Baker Hughes, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Согласно распоряжению, «Нефтесервисные технологии» могут приобрести 100% акций «Бейкер Хьюз», которые принадлежат Baker Hughes Russia Holdings, а также 100% акций компаний «Ойлпамп сервис», «Би Джей Самотлор сервисиз восток», «Джей-Оу-Эй восток», а также 100% долей в компаниях «Ойлпамп сервис», «Оренбургнефтегеофизика», «Энерго инновации», «Бейкер Хьюз сервисез рус» и «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования».
В документе уточняется, что распоряжение распространяется на взаимоотношения, возникшие с 8 октября 2022 г.
1 августа Baker Hughes сообщила, что подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса местному руководству. Уточнялось, что российский бизнес будет работать независимо от головной структуры, и новому бренду перейдут все активы компании, а также пассивы и коммерческие обязательства.
19 марта компания сообщила о приостановке инвестиций в России. Тогда в Baker Hughes подчеркнули, что соблюдают все законы и санкции, но выполняют текущие обязательства. В компании со ссылкой на председателя и главного исполнительного директора Baker Hughes Лоренцо Симонелли сообщали, что соответствующее решение было принято советом директоров.
16 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании сообщил, что Baker Hughes разрывает соглашения с российскими проектами по производству сжиженного природного газа (СПГ) и отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования с «Ямал-СПГ», «Новатэка» и «Сахалин-2» «Газпрома», а также проектных инженеров со строящегося завода «Арктик-СПГ2» «Новатэка». Также Baker Hughes прекращает поставки оборудования для СПГ-проектов в России. Издание отмечало, что компания разрывает контракты, несмотря на то что санкции не запрещают сервисное обслуживание и поставку новых газовых турбин в Россию, а против «Газпрома» и «Новатэка» не вводили прямых ограничений в США и ЕС.