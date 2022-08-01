Baker Hughes продаст российский бизнес местному руководству
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса местному руководству, сообщается на сайте компании.
Российский бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, новому бренду перейдут все активы компании, а также пассивы и коммерческие обязательства.
«Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 г. при условии одобрения местных властей. Компания стремится поддерживать своих сотрудников на протяжении всего этого процесса и обеспечивать упорядоченный перевод для своих клиентов и соответствующих сторон», – говорится в сообщении Baker Hughes.
Компания сообщила о приостановке инвестиций в России 19 марта. Тогда в Baker Hughes подчеркнули, что соблюдают все законы и санкции, но выполняют текущие обязательства. В компании со ссылкой на председателя и главного исполнительного директора Baker Hughes Лоренцо Симонелли сообщали, что соответствующее решение было принято советом директоров.
16 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании сообщил, что Baker Hughes разрывает соглашения с российскими проектами по производству сжиженного природного газа (СПГ) и отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования с «Ямал-СПГ», «Новатэка» и «Сахалин-2» «Газпрома», а также проектных инженеров со строящегося завода «Арктик-СПГ2» «Новатэка». Также Baker Hughes прекращает поставки оборудования для СПГ-проектов в России. Издание отмечало, что компания разрывает контракты, несмотря на то что санкции не запрещают сервисное обслуживание и поставку новых газовых турбин в Россию, а против «Газпрома» и «Новатэка» не вводили прямых ограничений в США и ЕС.