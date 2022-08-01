Baker Hughes продаст российский бизнес местному руководству

16 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании сообщил, что Baker Hughes разрывает соглашения с российскими проектами по производству сжиженного природного газа (СПГ) и отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования с «Ямал-СПГ», «Новатэка» и «Сахалин-2» «Газпрома», а также проектных инженеров со строящегося завода «Арктик-СПГ2» «Новатэка». Также Baker Hughes прекращает поставки оборудования для СПГ-проектов в России. Издание отмечало, что компания разрывает контракты, несмотря на то что санкции не запрещают сервисное обслуживание и поставку новых газовых турбин в Россию, а против «Газпрома» и «Новатэка» не вводили прямых ограничений в США и ЕС.