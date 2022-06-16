Газета
Бизнес

«Коммерсантъ»: Baker Hughes разорвала соглашения с СПГ-заводами в России

Ведомости

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes разрывает соглашения с российскими проектами по производству сжиженного природного газа и отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования с «Ямал-СПГ», «Новатэка» и «Сахалин-2» «Газпрома», а также проектных инженеров со строящегося завода «Арктик-СПГ2» «Новатэка», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании. Также Baker Hughes прекращает поставки оборудования для СПГ-проектов в России.

Источники издания отметили, что это фактически ставит под вопрос эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования и делает невозможной поставку запчастей для его ремонта. Издание отметило, что компания разрывает контракты, несмотря на то что санкции не запрещают сервисное обслуживание и поставку новых газовых турбин в Россию, а против «Газпрома» и «Новатэка» не вводили прямых ограничений в США и ЕС.

Сейчас от поставок газовых турбин LM9000 зависит окончание строительства первой линии «Арктик СПГ-2». Всего на первую линию должны поставить 7 турбин, но сейчас «Новатэку» поставили только половину из них. В «Новатэке» не ответили на вопрос о возможной задержке ввода первой линии «Арктик СПГ-2» и о количестве поставленных турбин.

«Сахалин-2» также заключил с компанией контракт на обслуживание четырех турбин Frame 7EA и 5 турбин Frame 5. В проектной компании Sakhalin Energy не ответили на запрос издания.

Ранее председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что компания сохранила планы запуска первой линии «Арктик СПГ-2» в 2023 г. Вторую линию планировалось открыть в 2024 г., третью — в 2025 г. По словам Михельсона, локализация оборудования на заводе составляет около 50%. Он добавил, что компания начала предпроектные работы по строительству СПГ-завода по российской технологии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных