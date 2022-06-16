«Коммерсантъ»: Baker Hughes разорвала соглашения с СПГ-заводами в России
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes разрывает соглашения с российскими проектами по производству сжиженного природного газа и отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования с «Ямал-СПГ», «Новатэка» и «Сахалин-2» «Газпрома», а также проектных инженеров со строящегося завода «Арктик-СПГ2» «Новатэка», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании. Также Baker Hughes прекращает поставки оборудования для СПГ-проектов в России.
Источники издания отметили, что это фактически ставит под вопрос эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования и делает невозможной поставку запчастей для его ремонта. Издание отметило, что компания разрывает контракты, несмотря на то что санкции не запрещают сервисное обслуживание и поставку новых газовых турбин в Россию, а против «Газпрома» и «Новатэка» не вводили прямых ограничений в США и ЕС.
Сейчас от поставок газовых турбин LM9000 зависит окончание строительства первой линии «Арктик СПГ-2». Всего на первую линию должны поставить 7 турбин, но сейчас «Новатэку» поставили только половину из них. В «Новатэке» не ответили на вопрос о возможной задержке ввода первой линии «Арктик СПГ-2» и о количестве поставленных турбин.
«Сахалин-2» также заключил с компанией контракт на обслуживание четырех турбин Frame 7EA и 5 турбин Frame 5. В проектной компании Sakhalin Energy не ответили на запрос издания.
Ранее председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что компания сохранила планы запуска первой линии «Арктик СПГ-2» в 2023 г. Вторую линию планировалось открыть в 2024 г., третью — в 2025 г. По словам Михельсона, локализация оборудования на заводе составляет около 50%. Он добавил, что компания начала предпроектные работы по строительству СПГ-завода по российской технологии.