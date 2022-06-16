«Коммерсантъ»: Baker Hughes разорвала соглашения с СПГ-заводами в России

Источники издания отметили, что это фактически ставит под вопрос эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования и делает невозможной поставку запчастей для его ремонта. Издание отметило, что компания разрывает контракты, несмотря на то что санкции не запрещают сервисное обслуживание и поставку новых газовых турбин в Россию, а против «Газпрома» и «Новатэка» не вводили прямых ограничений в США и ЕС.