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Правительство распорядилось присоединить Минбанк к Промсвязьбанку

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Акции «Московского индустриального банка» (МИнБ) будут переданы в капитал Промсвязьбанка, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Из документа следует, что 100% обыкновенных акций Минбанка будут приняты в казну России от Агентства страхования вкладов (АСВ) по рыночной стоимости в 1 рубль за счет уменьшения на эту сумму имущественного взноса РФ, внесенного в имущество АСВ. Затем бумаги Минбанка будут переданы в уставный капитал Промсвязьбанка.

20 мая Центробанк РФ сообщил о своем решении докапитализировать Минбанк в объеме 34,9 млрд руб. перед тем, как организация будет присоединена к Промсвязьбанку. Объем докапитализации был определен как справедливая стоимость активов банка и соответствует объему его обязательств.

Уже в мае был известен план передачи Минбанка: сначала ЦБ РФ внесет 100% акций Минбанка в качестве имущественного взноса в имущество АСВ за 1 рубль, а АСВ передаст эти акции в госказну России. Тогда регулятор ожидал, что после всех этих процедур Минбанк присоединят к Промсвязьбанку не позднее мая 2023 г.

Ранее по теме: ЦБ докапитализирует Минбанк на 35 млрд рублей перед передачей его Промсвязьбанку

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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