Правительство распорядилось присоединить Минбанк к Промсвязьбанку
Акции «Московского индустриального банка» (МИнБ) будут переданы в капитал Промсвязьбанка, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.
Из документа следует, что 100% обыкновенных акций Минбанка будут приняты в казну России от Агентства страхования вкладов (АСВ) по рыночной стоимости в 1 рубль за счет уменьшения на эту сумму имущественного взноса РФ, внесенного в имущество АСВ. Затем бумаги Минбанка будут переданы в уставный капитал Промсвязьбанка.
20 мая Центробанк РФ сообщил о своем решении докапитализировать Минбанк в объеме 34,9 млрд руб. перед тем, как организация будет присоединена к Промсвязьбанку. Объем докапитализации был определен как справедливая стоимость активов банка и соответствует объему его обязательств.
Уже в мае был известен план передачи Минбанка: сначала ЦБ РФ внесет 100% акций Минбанка в качестве имущественного взноса в имущество АСВ за 1 рубль, а АСВ передаст эти акции в госказну России. Тогда регулятор ожидал, что после всех этих процедур Минбанк присоединят к Промсвязьбанку не позднее мая 2023 г.