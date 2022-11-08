Правительство распорядилось присоединить Минбанк к Промсвязьбанку

Уже в мае был известен план передачи Минбанка: сначала ЦБ РФ внесет 100% акций Минбанка в качестве имущественного взноса в имущество АСВ за 1 рубль, а АСВ передаст эти акции в госказну России. Тогда регулятор ожидал, что после всех этих процедур Минбанк присоединят к Промсвязьбанку не позднее мая 2023 г.