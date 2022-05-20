ЦБ докапитализирует Минбанк на 35 млрд рублей перед передачей его Промсвязьбанку
Банк России решил докапитализировать «Московский индустриальный банк» (МИнБ) в объеме 34,9 млрд руб. перед тем, как он будет присоединен к Промсвязьбанку (ПСБ), говорится на сайте регулятора. Объем докапитализации определен как справедливая стоимость активов банка и соответствует объему его обязательств.
Сейчас Минбанком владеет регулятор, а ПСБ — Росимущество. Схема передачи планируется такой: ЦБ внесет 100% акций Минбанка в качестве имущественного взноса в имущество «Агентства страхования вкладов» (АСВ) за 1 рубль, а АСВ передаст эти акции в госказну России. В дальнейшем акции банка внесут в уставный капитал ПСБ — если правительство примет такое решение.
После всех этих процедур Минбанк, ожидает ЦБ, присоединят к ПСБ не позднее мая 2023 г.
В рамках подготовки Минбанка к передаче в государственную казну в декабре 2021 г. представители ЦБ и фонда консолидации банковского сектора («УК ФКБС», через который ЦБ санировал банк) вышли из состава его совета директоров. Банк продолжает работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами, отмечает ЦБ: сохраняет свое действие ранее принятое решение ЦБ о гарантировании непрерывности деятельности банка.
Год назад проблемные и непрофильные активы Минбанка планировалось передать в специально созданный под это банк непрофильных активов «Траст». Но ЦБ передумал: работа с проблемными и непрофильными активами Минбанка будет продолжена с его баланса.
В «Траст» собирались передать проблемные активы Минбанка на 32,1 млрд руб., или 12,4% всех активов банка. Денег на выкуп активов Минбанка «Трасту» должен был дать Банк России, разместив там депозит на 24,3 млрд руб. Продав активы «Трасту», Минбанк должен был вернуть ЦБ депозит в размере 22,4 млрд руб.
Банк России забрал Минбанк на санацию в 2019 г. по новой схеме через ФКБС, потратив на его докапитализацию 128 млрд руб.
Активы Минбанк по результатам на 2021 г. составили 237,1 млрд руб. За 2021 г. убыток банка составил 16,6 млрд руб.