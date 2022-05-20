ЦБ докапитализирует Минбанк на 35 млрд рублей перед передачей его Промсвязьбанку

В рамках подготовки Минбанка к передаче в государственную казну в декабре 2021 г. представители ЦБ и фонда консолидации банковского сектора («УК ФКБС», через который ЦБ санировал банк) вышли из состава его совета директоров. Банк продолжает работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами, отмечает ЦБ: сохраняет свое действие ранее принятое решение ЦБ о гарантировании непрерывности деятельности банка.