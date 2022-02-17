Банк непрофильных активов не получит долги Московского индустриального банка

Банк непрофильных активов не получит долги Московского индустриального банкаБанк России отказался от этой идеи
Банк непрофильных активов «Траст» не получит на баланс плохие долги другого санированного банка – Московского индустриального банка (МИнБ), рассказал журналистам председатель правления «Траста» Александр Соколов. От этой идеи отказался Банк России, акционер обоих банков. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.
В апреле прошлого года регулятор объявил, что непрофильные и проблемные активы МИнБа перейдут в «Траст» до конца лета 2021 г. В банк непрофильных активов собирались передать проблемные активы МИнБа на 32,1 млрд руб., или 12,4% всех активов банка: в середине мая 2021 г. «Траст» подал в антимонопольную службу соответствующее ходатайство. Денег на выкуп активов МИнБа «Трасту» должен был дать Банк России, разместив там депозит на 24,3 млрд руб. Продав активы «Трасту», МИнБ вернет ЦБ депозит в размере 22,4 млрд руб.
Это делалось для расчищения баланса МИнБ перед его передачей Промсвязьбанку (принадлежит Росимуществу), который имеет статус опорного банка для гособоронзаказа. У МИнБа большой портфель кредитов промышленности и представленность в регионах, объяснял логику представитель Банка России: «Эти особенности бизнес-модели снижают привлекательность банка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка, развивающего близкие направления». Ожидается, что МИнБ присоединят к Промсвязьбанку во II квартале 2022 г.
Первым активом на передачу в «Траст» должен был стать ликероводочный завод «Белвино», один из основных производителей алкогольной продукции в Белгородской области, писали летом «Ведомости». Федеральная антимонопольная служба разрешила «Трасту» купить акции завода. Этот актив банку в итоге не перешел, уточнил «Ведомостям» Соколов.
«Траст», как и МИнБ, ЦБ забрал на финансовое оздоровление по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. Теперь оба банка принадлежат ЦБ. На базе «Траста» регулятор собрал непрофильные и проблемные активы трех крупнейших санированных групп – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка – на более чем 2 трлн руб. по балансовой стоимости, справедливая же стоимость составила всего 236 млрд руб. До 2023 г. банк должен вернуть Банку России 482 млрд руб. К концу 2021 г. за все три года работы банка возврат составил 308 млрд руб., сообщил Соколов журналистам.
МИнБ Банк России забрал на санацию в 2019 г., потратив на его докапитализацию 128 млрд руб.