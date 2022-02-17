Газета
Финансы

Банк непрофильных активов не получит долги Московского индустриального банка

Банк России отказался от этой идеи
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» не получит на баланс плохие долги другого санированного банка – Московского индустриального банка (МИнБ), рассказал журналистам председатель правления «Траста» Александр Соколов. От этой идеи отказался Банк России, акционер обоих банков. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.

В апреле прошлого года регулятор объявил, что непрофильные и проблемные активы МИнБа перейдут в «Траст» до конца лета 2021 г. В банк непрофильных активов собирались передать проблемные активы МИнБа на 32,1 млрд руб., или 12,4% всех активов банка: в середине мая 2021 г. «Траст» подал в антимонопольную службу соответствующее ходатайство. Денег на выкуп активов МИнБа «Трасту» должен был дать Банк России, разместив там депозит на 24,3 млрд руб. Продав активы «Трасту», МИнБ вернет ЦБ депозит в размере 22,4 млрд руб.

Это делалось для расчищения баланса МИнБ перед его передачей Промсвязьбанку (принадлежит Росимуществу), который имеет статус опорного банка для гособоронзаказа. У МИнБа большой портфель кредитов промышленности и представленность в регионах, объяснял логику представитель Банка России: «Эти особенности бизнес-модели снижают привлекательность банка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка, развивающего близкие направления». Ожидается, что МИнБ присоединят к Промсвязьбанку во II квартале 2022 г.

Консолидация банковского сектора будет ускоряться

Небольшим игрокам сложно конкурировать с крупными в новой технологической реальности

Первым активом на передачу в «Траст» должен был стать ликероводочный завод «Белвино», один из основных производителей алкогольной продукции в Белгородской области, писали летом «Ведомости». Федеральная антимонопольная служба разрешила «Трасту» купить акции завода. Этот актив банку в итоге не перешел, уточнил «Ведомостям» Соколов.

«Траст», как и МИнБ, ЦБ забрал на финансовое оздоровление по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. Теперь оба банка принадлежат ЦБ. На базе «Траста» регулятор собрал непрофильные и проблемные активы трех крупнейших санированных групп – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка – на более чем 2 трлн руб. по балансовой стоимости, справедливая же стоимость составила всего 236 млрд руб. До 2023 г. банк должен вернуть Банку России 482 млрд руб. К концу 2021 г. за все три года работы банка возврат составил 308 млрд руб., сообщил Соколов журналистам.

МИнБ Банк России забрал на санацию в 2019 г., потратив на его докапитализацию 128 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных