Банк непрофильных активов не получит долги Московского индустриального банка

«Траст», как и МИнБ, ЦБ забрал на финансовое оздоровление по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. Теперь оба банка принадлежат ЦБ. На базе «Траста» регулятор собрал непрофильные и проблемные активы трех крупнейших санированных групп – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка – на более чем 2 трлн руб. по балансовой стоимости, справедливая же стоимость составила всего 236 млрд руб. До 2023 г. банк должен вернуть Банку России 482 млрд руб. К концу 2021 г. за все три года работы банка возврат составил 308 млрд руб., сообщил Соколов журналистам.