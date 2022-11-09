Импортеры предупредили о дефиците шампанского, текилы и коньяка на Новый год

В Metro подтвердили, что покупатели столкнутся с изменением ассортимента в крепком алкоголе из-за санкций. Кроме того, ожидается дефицит текилы из-за неурожая агавы. В «Магните» РБК рассказали, что к Новому году из крепкого алкоголя на прилавках будет стоять в основном российская продукция. В категории «вина» праздничный ассортимент будет более привычным.