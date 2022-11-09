Импортеры предупредили о дефиците шампанского, текилы и коньяка на Новый год
Директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков отметил, что спрос вырос на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. По его словам, компания «едва успевает» привезти спиртные напитки, как они «расходятся в течение пары дней». Отмечается, что Ladoga нарастила поставки алкоголя из Шампани, коньяка и виски в 4 раза.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что с прилавков пропадут некоторые бренды шампанского, в частности, Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer. Он уточнил, что шампанское «как таковое будет», однако его придется искать в винотеках, небольших ресторанах и магазинах, а не в крупных сетях.
Генеральный директор Крымской водочной компании Виктор Злотницкий добавил, что проблемы есть и с поставками крепкого алкоголя. По его словам, запасы рома, джина, виски, французского коньяка практически закончились. Кроме того, из-за запрета США в Россию не ввозят американский бурбон. Липилин отметил, что из магазинов также пропал ликер Baileys, который занимал значимую долю на рынке.
В Metro подтвердили, что покупатели столкнутся с изменением ассортимента в крепком алкоголе из-за санкций. Кроме того, ожидается дефицит текилы из-за неурожая агавы. В «Магните» РБК рассказали, что к Новому году из крепкого алкоголя на прилавках будет стоять в основном российская продукция. В категории «вина» праздничный ассортимент будет более привычным.
Представители X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») заявили, что значительных изменений не ожидается. Уточняется, что с полок пропадут некоторые бренды французских вин и виски.
После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули импорт алкоголя. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничили поставки продукции дороже 300 евро за единицу товара.
После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester) приостановили продажу продукции в России. Некоторые и вовсе объявили об уходе из страны.
2 ноября Минпромторг России включил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта.
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