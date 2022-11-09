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Бизнес

Маск продал часть акций Tesla почти на $4 млрд

Ведомости

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал 19,5 млн. своих акций компании по производству электромобилей Tesla. Согласно документам, опубликованным Комиссией по ценным бумагам и биржам США во вторник, в ходе сделки стоимостью $3,95 млрд., сообщает The Guardian. Этот шаг последовал за покупкой Маском Twitter. 

Маск продал акции Tesla на сумму около $20 млрд. с тех пор, как он инвестировал в Twitter в апреле, передает газета. В августе, перед тем как судебный иск Twitter в конечном итоге закрепил сделку по поглощению, Маск заявил, что он больше не будет продавать акции.

Маск, который является самым богатым человеком в мире, в настоящее время владеет примерно 135 млн. акций Tesla. Продажа произошла всего через несколько недель после того, как Tesla сообщила о прибыли в $3,3 млрд. и выручке в $21,45 млрд. за третий квартал, не оправдав ожиданий Уолл-стрит, что привело к падению на 4% по итогам дня. В этом году стоимость Tesla упала примерно на 46%, но чистое состояние Маска по-прежнему составляет чуть менее $200 млрд.

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Маск признал, что «явно переплачивает за Twitter». Он обязался финансировать приобретение самостоятельно, но получил поддержку в виде $7 млрд от инвесторов, включая Ларри Эллисона, основателя группы компаний Oracle, и криптовалютной платформы Binance, сообщает издание. Консорциум банков также предоставил кредит в размере $13 млрд для финансирования сделки.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого газета The Washington Post сообщила, что Twitter решил повысить ежемесячную плату за подписку Twitter Blue с $4,99 до $19,99. В тот же день в своем аккаунте Маск предложил ввести плату $8 в месяц за значок верификации на платформе. Новый владелец Twitter также отметил, что галочка даст возможность пользователям публиковать длинные видео и аудио и сократит количество рекламы вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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