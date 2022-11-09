Маск продал часть акций Tesla почти на $4 млрд

Маск, который является самым богатым человеком в мире, в настоящее время владеет примерно 135 млн. акций Tesla. Продажа произошла всего через несколько недель после того, как Tesla сообщила о прибыли в $3,3 млрд. и выручке в $21,45 млрд. за третий квартал, не оправдав ожиданий Уолл-стрит, что привело к падению на 4% по итогам дня. В этом году стоимость Tesla упала примерно на 46%, но чистое состояние Маска по-прежнему составляет чуть менее $200 млрд.