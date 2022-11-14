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Минфин сообщил об отсрочке по лизинговым платежам для мобилизованных

Ведомости

Минфин прорабатывает вопрос об отсрочке по лизинговым платежам для мобилизованных бизнесменов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. 

В министерстве отметили, что уже начали обсуждение льготной меры с заинтересованными ведомствами. Речь идет об отсрочке по арендным платежам для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, которых мобилизовали. Также мера коснется малого и среднего бизнеса, если руководитель или учредитель компании был призван на военную службу. Как пишет газета, законопроект планируют принять до конца 2022 г. 

В Минфине пояснили, что в настоящее время в России нет регулирования отрасли финансовой аренды (лизинга). В связи с этим правительство и Центробанк не располагают точными данными о ее состоянии, что чревато отсутствием прозрачности и риском возникновения недобросовестных практик, добавили в ведомстве. 

Кроме того, министерство напомнило о ряде уже реализованных антикризисных мер по стабилизации сферы лизинга, в том числе по заморозке арендных платежей. Также, отметили в Минфине, мобилизованным бизнесменам доступны досрочный выкуп имущества, передача арендованной техники третьему лицу, переуступка прав по договору, а также отсрочка по платежам при условии, что предмет лизинга находится на охраняемой площадке.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Такое решение глава государства охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». В Минобороны пояснили, что всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в РФ.

Мобилизованным гражданам предоставили различные льготы. В частности, 20 октября Путин подписал закон о кредитных каникулах для предпринимателей, призванных на военную службу. Данная льгота позволяет малому и среднему бизнесу получить кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Обратиться к кредитору за мерой поддержки мобилизованные и их родственники смогут до конца следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных