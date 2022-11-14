Минфин сообщил об отсрочке по лизинговым платежам для мобилизованных
Минфин прорабатывает вопрос об отсрочке по лизинговым платежам для мобилизованных бизнесменов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что уже начали обсуждение льготной меры с заинтересованными ведомствами. Речь идет об отсрочке по арендным платежам для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, которых мобилизовали. Также мера коснется малого и среднего бизнеса, если руководитель или учредитель компании был призван на военную службу. Как пишет газета, законопроект планируют принять до конца 2022 г.
В Минфине пояснили, что в настоящее время в России нет регулирования отрасли финансовой аренды (лизинга). В связи с этим правительство и Центробанк не располагают точными данными о ее состоянии, что чревато отсутствием прозрачности и риском возникновения недобросовестных практик, добавили в ведомстве.
Кроме того, министерство напомнило о ряде уже реализованных антикризисных мер по стабилизации сферы лизинга, в том числе по заморозке арендных платежей. Также, отметили в Минфине, мобилизованным бизнесменам доступны досрочный выкуп имущества, передача арендованной техники третьему лицу, переуступка прав по договору, а также отсрочка по платежам при условии, что предмет лизинга находится на охраняемой площадке.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Такое решение глава государства охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». В Минобороны пояснили, что всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в РФ.
Мобилизованным гражданам предоставили различные льготы. В частности, 20 октября Путин подписал закон о кредитных каникулах для предпринимателей, призванных на военную службу. Данная льгота позволяет малому и среднему бизнесу получить кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Обратиться к кредитору за мерой поддержки мобилизованные и их родственники смогут до конца следующего года.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.