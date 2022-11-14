Минфин сообщил об отсрочке по лизинговым платежам для мобилизованных

В министерстве отметили, что уже начали обсуждение льготной меры с заинтересованными ведомствами. Речь идет об отсрочке по арендным платежам для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, которых мобилизовали. Также мера коснется малого и среднего бизнеса, если руководитель или учредитель компании был призван на военную службу. Как пишет газета, законопроект планируют принять до конца 2022 г.