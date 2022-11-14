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Кабмин разрешил ONGC и Sodeco получить доли в проекте «Сахалин-1»

Ведомости

Правительство разрешило передать 20% доли нового оператора «Сахалин-1» индийской ONGC, а также 30% японской Sakhalin Oil and Gas Development (Sodeco), передает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.

В документе указывается, что обе компании направили официальное обращение с просьбой участвовать в этом проекте. «Сахалин-1» должен подготовить необходимые документы для передачи долей.

В начале ноября министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство страны намерено сохранить участие в проекте «Сахалин-1». Такую просьбу власти передали компании Sodeco.

7 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта Exxon Neftegaz Limited.

Долей в 11,5% в новой компании будет владеть «Сахалинморнефтегаз-шельф», еще 8,5% у АО «РН-Астра». Иностранным участникам (американской ExxonMobil, японской Sodeco и индийской ONGC), у которых 80% долей, дается месяц для того, чтобы согласиться на участие в новой компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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