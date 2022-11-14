Кабмин разрешил ONGC и Sodeco получить доли в проекте «Сахалин-1»

Долей в 11,5% в новой компании будет владеть «Сахалинморнефтегаз-шельф», еще 8,5% у АО «РН-Астра». Иностранным участникам (американской ExxonMobil, японской Sodeco и индийской ONGC), у которых 80% долей, дается месяц для того, чтобы согласиться на участие в новой компании.