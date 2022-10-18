Exxon объявила об уходе из России после создания нового оператора «Сахалина-1»
Американская корпорация ExxonMobil заявила, что «благополучно покинула» Россию после того, как российские власти в начале октября «в одностороннем порядке» прекратили ее участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», сообщает Reuters.
«Дочке» ExxonMobil — Exxon Neftegaz Limited — принадлежало 30% в «Сахалине-1». «Роснефти» через компании «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра» принадлежит 20% в СРП-проекте, ExxonMobil – 30%, японской Sodeco – 30%, индийской ONGC Videsh – 20%.
«Мы приложили все усилия для взаимодействия с российским правительством и другими заинтересованными сторонами», — заявил представитель Exxon.
В марте американская компания объявила о выходе из проекта и вывозе сотрудников из России. В августе «Роснефть» сообщила, что «Эксон нефтегаз лимитед» (дочерняя структура американской ExxonMobil) без согласования с другими участниками проекта с 26 апреля начала постепенное сокращение добычи, а с 15 мая деятельность предприятия была почти полностью прекращена.
Общие потери бюджетной системы России от блокировки проекта «Сахалин-1» его прежним оператором «Эксон нефтегаз лимитед» составляют примерно 4 млрд руб. в месяц, в том числе потери бюджета Сахалинской области – около 2 млрд руб. Об этом говорится в справке комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, подготовленной на основе документов, предоставленных правительством Сахалинской области и Минвостокразвития РФ (документ есть у «Ведомостей»).
7 октября президент Владимир Путин подписал указ о создании нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта «Эксон нефтегаз лимитед». Доли в новой компании автоматически получат только российские участники «Сахалина-1», т. е. структуры «Роснефти». Иностранным участникам дается месяц для того, чтобы согласиться на участие в новой компании.
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