Exxon объявила об уходе из России после создания нового оператора «Сахалина-1»

В марте американская компания объявила о выходе из проекта и вывозе сотрудников из России. В августе «Роснефть» сообщила, что «Эксон нефтегаз лимитед» (дочерняя структура американской ExxonMobil) без согласования с другими участниками проекта с 26 апреля начала постепенное сокращение добычи, а с 15 мая деятельность предприятия была почти полностью прекращена.