Nord Stream начала обследование повреждений «Северного потока» в водах Дании

2 ноября Nord Stream заявила, что первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в ИЭЗ Швеции завершен. По предварительным результатам осмотра, обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Также специалисты указали на полностью разрушенный участок трубы между кратерами. По их словам, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м.