Nord Stream начала обследование повреждений «Северного потока» в водах Дании
Датское агентство геоданных предоставило оператору «Северного потока» — компании Nord Stream AG — разрешение на обследование точек разрыва газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) королевства, благодаря чему компания смогла начать работы на участке, передает пресс-служба оператора.
В сообщении говорится, что Датское морское управление также предоставило компании исключение, позволяющее при определенных условиях, включая погодные, приблизиться к зоне повреждений на расстояние, достаточное для проведения части запланированных работ.
«Непосредственно после получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода», — отметили в пресс-службе.
2 ноября Nord Stream заявила, что первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в ИЭЗ Швеции завершен. По предварительным результатам осмотра, обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Также специалисты указали на полностью разрушенный участок трубы между кратерами. По их словам, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в ИЭЗ Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Президент России Владимир Путин и другие официальные лица неоднократно заявляли о причастности стран Запада, в частности, Великобритании, к организации диверсий на газопроводах.
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