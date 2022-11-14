Газета
Бизнес

Nord Stream начала обследование повреждений «Северного потока» в водах Дании

Ведомости

Датское агентство геоданных предоставило оператору «Северного потока» — компании Nord Stream AG — разрешение на обследование точек разрыва газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) королевства, благодаря чему компания смогла начать работы на участке, передает пресс-служба оператора.

В сообщении говорится, что Датское морское управление также предоставило компании исключение, позволяющее при определенных условиях, включая погодные, приблизиться к зоне повреждений на расстояние, достаточное для проведения части запланированных работ.

«Непосредственно после получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода», — отметили в пресс-службе.

2 ноября Nord Stream заявила, что первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в ИЭЗ Швеции завершен. По предварительным результатам осмотра, обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Также специалисты указали на полностью разрушенный участок трубы между кратерами. По их словам, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м.

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в ИЭЗ Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Президент России Владимир Путин и другие официальные лица неоднократно заявляли о причастности стран Запада, в частности, Великобритании, к организации диверсий на газопроводах.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Оператор получил разрешение изучить место подрыва «Северных потоков» в водах Дании

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных