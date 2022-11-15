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«Росатом» начнет строительство второго блока АЭС в Египте раньше срока

Ведомости

Российская госкорпорация «Росатом» начнет строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» на севере Египта 19 ноября, на два месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщил старший вице-президент «Атомстройэкспорта», инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом», Александр Корчагин в комментарии ТАСС.

«19 ноября мы приступим к бетонированию фундамента второго энергоблока, что отрадно отметить - мы приступаем к этому раньше срока. В соответствии с графиком мы планировали осуществить такую заливку на втором блоке в январе. Для нас это хороший задел, чтобы сохранять эти темпы», – рассказал он.

Замгендиректора «Росатома» Кирилл Комаров в свою очередь пообещал «очень мощное развитие этого проекта» в ближайшее время, отметив, что первая на континенте стация госкорпорации позволит предотвращать ежегодно выброс 15 млн т углерода.

29 июня 2022 г. «Росатом» сообщил, что управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало разрешение на строительство первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Уже в июле началось строительство первого энергоблока, а 31 октября госкорпорация получила лицензию на строительство второго блока станции.

АЭС «Эль-Дабаа» – это первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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