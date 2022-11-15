«Росатом» начнет строительство второго блока АЭС в Египте раньше срока

«19 ноября мы приступим к бетонированию фундамента второго энергоблока, что отрадно отметить - мы приступаем к этому раньше срока. В соответствии с графиком мы планировали осуществить такую заливку на втором блоке в январе. Для нас это хороший задел, чтобы сохранять эти темпы», – рассказал он.