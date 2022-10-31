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«Росатом» получил лицензию на строительство второго блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

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Российская госкорпорация «Росатом» получила от управления по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) разрешение на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» на севере страны, сообщает «РИА Новости».

«Совет директоров ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», — говорится в пресс-релизе регулятора.

По данным агентства, ENRRA провело проверки на строительном объекте. Отмечается, что самая масштабная состоялась с 23 по 27 октября. По результатам проверки регулятор подтвердил безопасность второго энергоблока АЭС.

29 июня 2022 г. «Росатом» сообщил, что управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало разрешение на строительство первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Глава «Росатома» Алексей Лихачев в июле говорил, что госкорпорация планирует до конца 2022 г. начать строительство сразу на двух блоках АЭС «Эль-Дабаа».

АЭС «Эль-Дабаа» – это первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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