«Росатом» получил лицензию на строительство второго блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

29 июня 2022 г. «Росатом» сообщил, что управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало разрешение на строительство первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Глава «Росатома» Алексей Лихачев в июле говорил, что госкорпорация планирует до конца 2022 г. начать строительство сразу на двух блоках АЭС «Эль-Дабаа».