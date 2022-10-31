«Росатом» получил лицензию на строительство второго блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
«Совет директоров ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», — говорится в пресс-релизе регулятора.
По данным агентства, ENRRA провело проверки на строительном объекте. Отмечается, что самая масштабная состоялась с 23 по 27 октября. По результатам проверки регулятор подтвердил безопасность второго энергоблока АЭС.
29 июня 2022 г. «Росатом» сообщил, что управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало разрешение на строительство первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Глава «Росатома» Алексей Лихачев в июле говорил, что госкорпорация планирует до конца 2022 г. начать строительство сразу на двух блоках АЭС «Эль-Дабаа».
АЭС «Эль-Дабаа» – это первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.