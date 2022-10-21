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«Росатом» сообщил о блокировке участия России в конференции МАГАТЭ

Ведомости

США заблокировали участие России в Международной министерской конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «Атомная энергетика в XXI веке», которая пройдет в Вашингтоне с 26 по 28 октября, об этом сообщила пресс-служба «Росатома».  

«Предполагалось очное участие российской делегации, сформированной из представителей руководства «Росатома» и Ростехнадзора. Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил. Таким образом, американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США», — сказано в сообщении. 

При этом в компании уточнили, что выступление российской стороны все же состоится: гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев примет участие в конференции в формате видеообращения, как это было в период пандемии. Несмотря на это, в отсутствие «адекватного участия России <...> вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл», отметили в компании.

Международная конференция «Атомная энергетика в XXI веке» на уровне министров проводится с 2005 г. В этом году она состоится в пятый раз, говорится на сайте МАГАТЭ. Уточняется, что в ходе мероприятия будут затронуты темы, связанные с влиянием ядерной отрасли на восстановление экономики в условиях пандемии COVID-19, достижением углеродной нейтральности и др. В прошлый раз конференция проходила в 2017 г. в Абу-Даби. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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