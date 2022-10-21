«Росатом» сообщил о блокировке участия России в конференции МАГАТЭ

Международная конференция «Атомная энергетика в XXI веке» на уровне министров проводится с 2005 г. В этом году она состоится в пятый раз, говорится на сайте МАГАТЭ. Уточняется, что в ходе мероприятия будут затронуты темы, связанные с влиянием ядерной отрасли на восстановление экономики в условиях пандемии COVID-19, достижением углеродной нейтральности и др. В прошлый раз конференция проходила в 2017 г. в Абу-Даби.