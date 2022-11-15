В Росавиации заявили об отсутствии риска банкротств российских авиакомпаний
Все российские авиакомпании продолжают достаточно стабильно работать, рисков банкротства перевозчиков в Росавиации не видят, сообщил глава ведомства Александр Нерадько в рамках форума «Транспорт России».
«Все авиакомпании продолжают работать, и никто не высказывает намерений о прекращении деятельности. Мы осуществляем мониторинг, пока работают все достаточно устойчиво. Риска банкротства не видим», – заявил он.
Нерадько также отметил, что поддержка авиаперевозчиков продолжится в осенне-зимнем сезоне.
31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения поручил выделить авиакомпаниям 100 млрд руб. субсидий на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Это должно способствовать выполнению перевозчиками плана правительства по перевозке в 2022 г. 90 млн пассажиров внутри страны и еще 10 млн – на международных направлениях.
За апрель — сентябрь этого года авиакомпаниям было выплачено 91 млрд руб., сообщали ранее в Росавиации. Оставшиеся 9 млрд руб. субсидий будут выплачены в ноябре, ведомство 14 ноября определило 19 российских авиакомпаний, которые получат оставшиеся 9 млрд руб. субсидий. По итогам отбора «Аэрофлот» получит 524,6 млн руб., «Победа» — 243,6 млн руб., «Ираэро» — 26 млн руб., «Уральские авиалинии» — 637,4 млн руб., «Нордстар» — 140,7 млн руб., «Россия» — 174,7 млн руб. и др.
С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Аналогичные ограничения вводились и со стороны США.
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