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В Росавиации заявили об отсутствии риска банкротств российских авиакомпаний

Ведомости

Все российские авиакомпании продолжают достаточно стабильно работать, рисков банкротства перевозчиков в Росавиации не видят, сообщил глава ведомства Александр Нерадько в рамках форума «Транспорт России».

«Все авиакомпании продолжают работать, и никто не высказывает намерений о прекращении деятельности. Мы осуществляем мониторинг, пока работают все достаточно устойчиво. Риска банкротства не видим», – заявил он.

Нерадько также отметил, что поддержка авиаперевозчиков продолжится в осенне-зимнем сезоне.

31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения поручил выделить авиакомпаниям 100 млрд руб. субсидий на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Это должно способствовать выполнению перевозчиками плана правительства по перевозке в 2022 г. 90 млн пассажиров внутри страны и еще 10 млн – на международных направлениях.

За апрель — сентябрь этого года авиакомпаниям было выплачено 91 млрд руб., сообщали ранее в Росавиации. Оставшиеся 9 млрд руб. субсидий будут выплачены в ноябре, ведомство 14 ноября определило 19 российских авиакомпаний, которые получат оставшиеся 9 млрд руб. субсидий. По итогам отбора «Аэрофлот» получит 524,6 млн руб., «Победа» — 243,6 млн руб., «Ираэро» — 26 млн руб., «Уральские авиалинии» — 637,4 млн руб., «Нордстар» — 140,7 млн руб., «Россия» — 174,7 млн руб. и др. 

С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Аналогичные ограничения вводились и со стороны США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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