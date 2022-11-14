Росавиация перераспределила 9 млрд рублей субсидий на полеты по стране

«Государственная поддержка направлена на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь 2022 г.», — говорится в сообщении ведомства. В Росавиации подчеркнули значимость субсидий для сохранения работы российских авиакомпаний и штата сотрудников. Вместе с тем господдержка «позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года», отметили в ведомстве.