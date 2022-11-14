Росавиация перераспределила 9 млрд рублей субсидий на полеты по стране
Росавиация определила 19 российских авиакомпаний, которые получат 9 млрд руб. субсидий на внутренние рейсы, говорится в пресс-релизе Росавиации.
«Государственная поддержка направлена на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь 2022 г.», — говорится в сообщении ведомства. В Росавиации подчеркнули значимость субсидий для сохранения работы российских авиакомпаний и штата сотрудников. Вместе с тем господдержка «позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года», отметили в ведомстве.
Всего за счет средств федерального бюджета из резервного фонда правительства авиаперевозчикам будет предоставлено 100 млрд руб. За апрель - сентябрь этого года авиакомпаниям было выплачено 91 млрд руб., сообщили в Росавиации. Оставшиеся 9 млрд руб. субсидий будут выплачены в ноябре.
По итогам отбора «Аэрофлот» получит 524,6 млн руб., «Победа» — 243,6 млн руб., «Ираэро» — 26 млн руб., «Уральские авиалинии» — 637,4 млн руб., «Нордстар» — 140,7 млн руб., «Россия» — 174,7 млн руб. и др.
В августе Росавиация также определила 19 авиакомпаний - получателей 2,5 млрд руб. субсидий в связи с возвратом билетов за отмененные рейсы. Тогда стало известно, что «Аэрофлот» и «Победа» получат почти 1,5 млрд руб. из этих денег. В результате отбора Nordwind получила 316 млн руб., «Уральские авиалинии» — 302,8 млн, S7 — 128 млн, Smartavia — 103 млн, «Ютэйр» — 55,8 млн, Red Wings — 29,8 млн.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.