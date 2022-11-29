Сечин сообщил об увеличении экспорта нефти из России в Китай на 9,5%

После начала СВО страны ЕС начали проводить политику по отказу от российских энергоресурсов, что вынудило РФ уходить на другие рынки. Сейчас страны Евросоюза обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть в диапазоне $65-70 за баррель. ЕС должен согласовать введение ограничений до следующего понедельника, иначе в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля.