Сечин сообщил об увеличении экспорта нефти из России в Китай на 9,5%
Поставки российской нефти в Китай за первые десять месяцев этого года выросли на 9,5% до почти 72 млн тонн, сообщил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве.
«Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января — октября увеличился на 9,5% год к году и составил почти 72 млн тонн», – приводит его слова ТАСС.
Поставки из Саудовской Аравии за этот же период оказались чуть выше и составили 73,8 млн тонн, отметил Сечин. Основным российским поставщиком нефти в КНР остается «Роснефть», обеспечивающая 7% общих потребностей страны в сырье, добавил он.
Объем экспорта электроэнергии из России в Китай в январе-октябре показал рост в 33% и составил почти 4 млрд кВт/ч.
После начала СВО страны ЕС начали проводить политику по отказу от российских энергоресурсов, что вынудило РФ уходить на другие рынки. Сейчас страны Евросоюза обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть в диапазоне $65-70 за баррель. ЕС должен согласовать введение ограничений до следующего понедельника, иначе в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля.
В Кремле ранее назвали обсуждения ценового потолка «непонятными» и «малообъяснимыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. По информации Bloomberg, в Кремле готовят президентский указ, который запретит российским трейдерам продавать нефть странам и компаниям, присоединившимся к механизму ограничения цен на энергоносители.
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