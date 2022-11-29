Газета
Бизнес

Сечин сообщил об увеличении экспорта нефти из России в Китай на 9,5%

Ведомости

Поставки российской нефти в Китай за первые десять месяцев этого года выросли на 9,5% до почти 72 млн тонн, сообщил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве.

«Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января — октября увеличился на 9,5% год к году и составил почти 72 млн тонн», – приводит его слова ТАСС.

Поставки из Саудовской Аравии за этот же период оказались чуть выше и составили 73,8 млн тонн, отметил Сечин. Основным российским поставщиком нефти в КНР остается «Роснефть», обеспечивающая 7% общих потребностей страны в сырье, добавил он.

Объем экспорта электроэнергии из России в Китай в январе-октябре показал рост в 33% и составил почти 4 млрд кВт/ч.

После начала СВО страны ЕС начали проводить политику по отказу от российских энергоресурсов, что вынудило РФ уходить на другие рынки. Сейчас страны Евросоюза обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть в диапазоне $65-70 за баррель. ЕС должен согласовать введение ограничений до следующего понедельника, иначе в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля.

В Кремле ранее назвали обсуждения ценового потолка «непонятными» и «малообъяснимыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. По информации Bloomberg, в Кремле готовят президентский указ, который запретит российским трейдерам продавать нефть странам и компаниям, присоединившимся к механизму ограничения цен на энергоносители.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных