«Вкусвилл» начал тестировать продажи продуктов в Китае

Продажи начались в конце этого месяца на площадке крупнейшего китайского маркетплейса Tmall Global, а первые покупатели уже получили заказы. Онлайн-магазин работает под локализованным брендом. На данный момент ассортимент состоит из четырех дегустационных наборов, собранных из 35 позиций, в числе которых есть, например, хлебцы, ореховые смеси, отруби, полезные сладости и др.