«Вкусвилл» начал тестировать продажи продуктов в Китае
Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» запустил тестовые продажи продуктов под собственным брендом в Китае, говорится в релизе компании, поступившем в «Ведомости».
Продажи начались в конце этого месяца на площадке крупнейшего китайского маркетплейса Tmall Global, а первые покупатели уже получили заказы. Онлайн-магазин работает под локализованным брендом. На данный момент ассортимент состоит из четырех дегустационных наборов, собранных из 35 позиций, в числе которых есть, например, хлебцы, ореховые смеси, отруби, полезные сладости и др.
«Для выхода на рынок мы выбрали модель cross-border, при которой заказ отправляется с бондового склада в Китае и последняя миля доставки занимает привычные китайскому покупателю 1-3 дня», – рассказал специалист компании по экспорту в Китай Андрей Тужиков.
Такой формат ассоциируется у китайских покупателей с импортной продукцией и позволяет расширить ассортимент экспорта за счёт упрощенной сертификации, пояснил он.
В компании подчеркнули, что на китайском рынке есть явный тренд на здоровое питание и перекусы с качественным составом, а дальнейшее развитие проекта будет зависеть от запросов покупателей.
Сеть магазинов «Вкусвилл» основана в Москве в 2012 г. и предлагает товары здорового питания. Сеть включает в себя свыше 1300 магазинов в 67 городах России.
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