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Бизнес

«Вкусвилл» начал тестировать продажи продуктов в Китае

Ведомости

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» запустил тестовые продажи продуктов под собственным брендом в Китае, говорится в релизе компании, поступившем в «Ведомости».

Продажи начались в конце этого месяца на площадке крупнейшего китайского маркетплейса Tmall Global, а первые покупатели уже получили заказы. Онлайн-магазин работает под локализованным брендом. На данный момент ассортимент состоит из четырех дегустационных наборов, собранных из 35 позиций, в числе которых есть, например, хлебцы, ореховые смеси, отруби, полезные сладости и др.

«Для выхода на рынок мы выбрали модель cross-border, при которой заказ отправляется с бондового склада в Китае и последняя миля доставки занимает привычные китайскому покупателю 1-3 дня», – рассказал специалист компании по экспорту в Китай Андрей Тужиков.

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Такой формат ассоциируется у китайских покупателей с импортной продукцией и позволяет расширить ассортимент экспорта за счёт упрощенной сертификации, пояснил он.

В компании подчеркнули, что на китайском рынке есть явный тренд на здоровое питание и перекусы с качественным составом, а дальнейшее развитие проекта будет зависеть от запросов покупателей.

Сеть магазинов «Вкусвилл» основана в Москве в 2012 г. и предлагает товары здорового питания. Сеть включает в себя свыше 1300 магазинов в 67 городах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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