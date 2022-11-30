Минфин предложил установить минимальные розничные цены на пиво и тихие вина

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев отметил, что в настоящее время в регионах бутылку вина в магазинах в формате «у дома» можно купить за 250–275 руб. Он выразил сомнение, что ритейлеры и покупатели поддержат высокий уровень МРЦ на данную продукцию. По его словам, в магазинах должно остаться недорогое тихое вино, в противном случае потребители перейдут на слабоалкогольные напитки, которые имитируют его. По мнению гендиректора винодельни «Фанагория» Петра Романишина, если говорить о минимуме для виноделов (отгрузочной цене с завода), то порог в 239 руб. «может быть приемлем».