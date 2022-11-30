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Минфин предложил установить минимальные розничные цены на пиво и тихие вина

Ведомости

Минфин прорабатывает вопрос об установлении минимальной розничной цены (МРЦ) на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Сазанова.

«Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво», — заявил он. При этом возможную МРЦ на данный алкоголь в Минфине не уточнили.

Идею распространить МРЦ на тихие вина поддерживает бизнес, отмечает газета. Так, генеральный директор компании «Мое вино» Арсен Карапетян назвал ситуацию на рынке противоречивой, когда существует МРЦ на шампанские и игристые вина, а на тихие ее вовсе нет. По его мнению, установление МРЦ на тихие вина поможет убрать с полок низкокачественную продукцию.

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев отметил, что в настоящее время в регионах бутылку вина в магазинах в формате «у дома» можно купить за 250–275 руб. Он выразил сомнение, что ритейлеры и покупатели поддержат высокий уровень МРЦ на данную продукцию. По его словам, в магазинах должно остаться недорогое тихое вино, в противном случае потребители перейдут на слабоалкогольные напитки, которые имитируют его. По мнению гендиректора винодельни «Фанагория» Петра Романишина, если говорить о минимуме для виноделов (отгрузочной цене с завода), то порог в 239 руб. «может быть приемлем».

В Минсельхозе отметили, что вопрос об установлении МРЦ на тихие вина уже поднимался. В ведомстве добавили, что его можно рассмотреть повторно при условии, что инициативу проработает Федеральная саморегулируемая организация (ФСРО) виноградарей и виноделов России. Если идею поддержат отраслевые эксперты, то Минсельхоз подготовит нужные нормативные акты, заключили в ведомстве.

В настоящее время в России установлена МРЦ на крепкие напитки (водка, коньяк, виски и др.), а также на шампанское и игристые вина. К примеру, минимальная цена 0,5 л водки составляет 261 руб., а коньяка — 480 руб. Игристые вина в магазинах стоят не менее 169 руб. за 0,7 л. С 1 января 2023 г. Минфин предлагает поднять МРЦ на данный вид алкоголя до 239 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных