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Минфин повысил минимальные цены на водку, коньяк и бренди

Ведомости

Министерство финансов РФ утвердило повышение минимальной розничной цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу спустя 10 дней после публикации.

В соответствии с документом, МРЦ водки повышена с 243 до 261 руб. за 0,5 литра. Аналогичные меры применены к коньяку и бренди — их минимальные розничные цены повысились с 446 до 480 руб. и с 324 до 348 руб. соответственно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг и Минфин не поддержали идею о введении МРЦ на пиво. В пресс-службе регулятора тогда пояснили, что в текущих экономических условиях подорожание пива может снизить покупательскую способность граждан и привести к «переориентированию спроса на крепкий алкоголь». При этом за введение МРЦ выступили сами участники пивоваренного рынка. Они сочли, что мера позволит уменьшить «серый» сектор в данной отрасли и поспособствует здоровой конкуренции.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года — на шампанское.

Ранее по теме: Министерства не поддержали введение минимальных розничных цен на пиво

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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