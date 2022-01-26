Минфин повысил минимальные цены на водку, коньяк и бренди

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг и Минфин не поддержали идею о введении МРЦ на пиво. В пресс-службе регулятора тогда пояснили, что в текущих экономических условиях подорожание пива может снизить покупательскую способность граждан и привести к «переориентированию спроса на крепкий алкоголь». При этом за введение МРЦ выступили сами участники пивоваренного рынка. Они сочли, что мера позволит уменьшить «серый» сектор в данной отрасли и поспособствует здоровой конкуренции.