Минфин повысил минимальные цены на водку, коньяк и бренди
Министерство финансов РФ утвердило повышение минимальной розничной цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу спустя 10 дней после публикации.
В соответствии с документом, МРЦ водки повышена с 243 до 261 руб. за 0,5 литра. Аналогичные меры применены к коньяку и бренди — их минимальные розничные цены повысились с 446 до 480 руб. и с 324 до 348 руб. соответственно.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг и Минфин не поддержали идею о введении МРЦ на пиво. В пресс-службе регулятора тогда пояснили, что в текущих экономических условиях подорожание пива может снизить покупательскую способность граждан и привести к «переориентированию спроса на крепкий алкоголь». При этом за введение МРЦ выступили сами участники пивоваренного рынка. Они сочли, что мера позволит уменьшить «серый» сектор в данной отрасли и поспособствует здоровой конкуренции.
Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года — на шампанское.