Министерства не поддержали введение минимальных розничных цен на пиво

Эту меру уже несколько лет предлагают Минфину объединения небольших российских пивоваров. В частности, такая идея поступала от «Опоры России» в 2018 г.: организация рекомендовала установить ее на уровне 75 руб./л. Такая же идея была и у Союза российских пивоваров (СРП) в 2020 г. Представители этой организации утверждали, что в России продается много пива со скидками, часто по «критически низким демпинговым ценам». Из-за этого региональные производители пива вынуждены снижать цены до себестоимости. Это может привести к развитию серого рынка пива, утверждал СРП. Крупнейшие производители (AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken) выступали против фиксации минимальной цены.