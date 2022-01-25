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Министерства не поддержали введение минимальных розничных цен на пиво

Владельцы небольших пивоварен надеялись, что такая мера поможет в борьбе с нелегальным рынком
Екатерина Бурлакова
Министерства не поддержали введение минимальных розничных цен на пиво / Максим Стулов / Ведомости

Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития считают введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво нецелесообразным, сообщили представители этих ведомств во время заседания в Совете Федерации 25 января.

Эту меру уже несколько лет предлагают Минфину объединения небольших российских пивоваров. В частности, такая идея поступала от «Опоры России» в 2018 г.: организация рекомендовала установить ее на уровне 75 руб./л. Такая же идея была и у Союза российских пивоваров (СРП) в 2020 г. Представители этой организации утверждали, что в России продается много пива со скидками, часто по «критически низким демпинговым ценам». Из-за этого региональные производители пива вынуждены снижать цены до себестоимости. Это может привести к развитию серого рынка пива, утверждал СРП. Крупнейшие производители (AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken) выступали против фиксации минимальной цены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных