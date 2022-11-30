«Газпром» отверг обвинения Uniper в нарушении условий контракта

При этом в настоящее время газ по «Северным потокам» в Евросоюз не поставляется на фоне диверсий, которые произошли на газопроводах, в их организации Москва неоднократно обвиняла страны Запада. А поставлять газ по уцелевшей нитке «Северного потока — 2» невозможно из-за отсутствия разрешения со стороны немецких властей.