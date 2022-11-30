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«Газпром» отверг обвинения Uniper в нарушении условий контракта

Ведомости

«Газпром экспорт» подтвердил, что немецкая энергетическая компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство, передает пресс-служба компании.

«В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля. ООО «Газпром экспорт» не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Uniper ранее инициировала судебное разбирательство в Стокгольмском арбитраже, требуя от «Газпром экспорта» возместить убытки. В сообщении отмечалось, что из-за нехватки российского газа компания вынуждена замещать объемы по более высокой цене для выполнения обязательств перед клиентами, эти расходы составили 11,6 млрд евро и продолжат расти до конца 2024 г.

В начале ноября Uniper сообщила о чистом убытке в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 г. из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок газа из России. За аналогичный период 2021 г. Uniper получила убыток в 4,8 млрд евро.

При этом в настоящее время газ по «Северным потокам» в Евросоюз не поставляется на фоне диверсий, которые произошли на газопроводах, в их организации Москва неоднократно обвиняла страны Запада. А поставлять газ по уцелевшей нитке «Северного потока — 2» невозможно из-за отсутствия разрешения со стороны немецких властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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