«Газпром» отверг обвинения Uniper в нарушении условий контракта
«Газпром экспорт» подтвердил, что немецкая энергетическая компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство, передает пресс-служба компании.
Uniper ранее инициировала судебное разбирательство в Стокгольмском арбитраже, требуя от «Газпром экспорта» возместить убытки. В сообщении отмечалось, что из-за нехватки российского газа компания вынуждена замещать объемы по более высокой цене для выполнения обязательств перед клиентами, эти расходы составили 11,6 млрд евро и продолжат расти до конца 2024 г.
В начале ноября Uniper сообщила о чистом убытке в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 г. из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок газа из России. За аналогичный период 2021 г. Uniper получила убыток в 4,8 млрд евро.
При этом в настоящее время газ по «Северным потокам» в Евросоюз не поставляется на фоне диверсий, которые произошли на газопроводах, в их организации Москва неоднократно обвиняла страны Запада. А поставлять газ по уцелевшей нитке «Северного потока — 2» невозможно из-за отсутствия разрешения со стороны немецких властей.
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