Uniper подает в суд на «Газпром» из-за недопоставок газа

О том, что Uniper изучает возможность подать в суд иск к «Газпрому» на «миллиарды евро», стало известно еще в сентябре. Стокгольмский арбитражный суд уже неоднократно рассматривал споры по газовым контрактам между «Газпромом» и его партнерами, в том числе польской PGNiG и украинским «Нафтогазом».