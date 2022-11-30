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Uniper подает в суд на «Газпром» из-за недопоставок газа

Ведомости

Немецкая энергетическая компания Uniper инициирует судебное разбирательство в Стокгольмском арбитраже, требуя от «Газпром экспорта» возместить убытки, понесенные из-за недопоставки газа с июня, говорится в сообщении на сайте компании.

В сообщении отмечается, что из-за нехватки российского газа компания вынуждена замещать объемы по более высокой цене для выполнения обязательств перед клиентами, эти расходы составили 11,6 млрд евро и продолжат расти до конца 2024 г.

«Мы требуем возмещения нашего значительного финансового ущерба в рамках этого разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены, и для которых нам пришлось закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам», – заявил гендиректор Uniper Клаус-Дитер Маубах.

О том, что Uniper изучает возможность подать в суд иск к «Газпрому» на «миллиарды евро», стало известно еще в сентябре. Стокгольмский арбитражный суд уже неоднократно рассматривал споры по газовым контрактам между «Газпромом» и его партнерами, в том числе польской PGNiG и украинским «Нафтогазом».

В начале ноября Uniper сообщила о чистом убытке в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 г. из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок газа из России. За аналогичный период 2021 г. Uniper получила убыток в 4,8 млрд евро.

По данным отчетности, энергокомпания заключила долгосрочные контракты на поставку около 37 млрд куб. м газа, из которых около 20 млрд куб. м приходилось на Россию. Контракты с Россией играли существенную роль в обеспечении газом Европы и особенно Германии, которая на 90% зависит от импортного газа, пояснила Uniper.

В сентябре правительство Германии договорилось о национализации Uniper с основным акционером компании — финской Fortum. Власти ФРГ выкупят 99% акций Uniper по цене 1,7 евро за бумагу и вложат в компанию более 8 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных