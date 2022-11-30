Uniper подает в суд на «Газпром» из-за недопоставок газа
Немецкая энергетическая компания Uniper инициирует судебное разбирательство в Стокгольмском арбитраже, требуя от «Газпром экспорта» возместить убытки, понесенные из-за недопоставки газа с июня, говорится в сообщении на сайте компании.
В сообщении отмечается, что из-за нехватки российского газа компания вынуждена замещать объемы по более высокой цене для выполнения обязательств перед клиентами, эти расходы составили 11,6 млрд евро и продолжат расти до конца 2024 г.
«Мы требуем возмещения нашего значительного финансового ущерба в рамках этого разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены, и для которых нам пришлось закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам», – заявил гендиректор Uniper Клаус-Дитер Маубах.
О том, что Uniper изучает возможность подать в суд иск к «Газпрому» на «миллиарды евро», стало известно еще в сентябре. Стокгольмский арбитражный суд уже неоднократно рассматривал споры по газовым контрактам между «Газпромом» и его партнерами, в том числе польской PGNiG и украинским «Нафтогазом».
В начале ноября Uniper сообщила о чистом убытке в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 г. из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок газа из России. За аналогичный период 2021 г. Uniper получила убыток в 4,8 млрд евро.
По данным отчетности, энергокомпания заключила долгосрочные контракты на поставку около 37 млрд куб. м газа, из которых около 20 млрд куб. м приходилось на Россию. Контракты с Россией играли существенную роль в обеспечении газом Европы и особенно Германии, которая на 90% зависит от импортного газа, пояснила Uniper.
В сентябре правительство Германии договорилось о национализации Uniper с основным акционером компании — финской Fortum. Власти ФРГ выкупят 99% акций Uniper по цене 1,7 евро за бумагу и вложат в компанию более 8 млрд евро.
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