Uniper может подать к «Газпрому» иск на «миллиарды евро»

Ранее для поддержки компании федеральное правительство, Uniper и Fortum в конце июля договорились о пакете мер по стабилизации концерна. В частности, правительство ФРГ решило выкупить 30% акций компании, дополнительно профинансировать ее на 7,7 млрд евро. Кроме того, государственный банк развития увеличил сумму выдаваемых кредитов с 2 млрд до 9 млрд евро.