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Uniper может подать к «Газпрому» иск на «миллиарды евро»

Ведомости

Немецкая энергетическая компания Uniper изучает возможность подать в суд иск к «Газпрому» на «миллиарды евро» в связи с сокращением поставок российского газа в Европу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Неоправданное, с точки зрения Uniper, сокращение «Газпромом» поставок привело к рекордным убыткам компании в размере 12,4 млрд евро по итогам первого полугодия, поскольку выпадающие объемы ей пришлось покупать по более высоким расценкам.

«Конечно, Uniper изучит... такие иски о возмещении ущерба против "Газпрома" и, в случае большой вероятности успеха, попытается обеспечить их исполнение», – прокомментировали ситуацию в самой компании.

Инициировать разбирательство компания планирует в Стокгольмском арбитражном суде, который уже неоднократно рассматривал споры по газовым контрактам между «Газпромом» и его партнерами, в том числе польской PGNiG и украинским «Нафтогазом».

В конце августа Uniper запросила у государственного банка развития продления кредитной линии еще на 4 млрд евро, поскольку прошлый кредит на 9 млрд евро компания уже полностью израсходовала. В компании указали, что ежедневно теряют более 100 млн евро из-за роста цен на газ. 

Ранее для поддержки компании федеральное правительство, Uniper и Fortum в конце июля договорились о пакете мер по стабилизации концерна. В частности, правительство ФРГ решило выкупить 30% акций компании, дополнительно профинансировать ее на 7,7 млрд евро. Кроме того, государственный банк развития увеличил сумму выдаваемых кредитов с 2 млрд до 9 млрд евро.

«Газпром» полностью прекратил поставки по «Северному потоку» 2 сентября из-за обнаруженной технической неисправности единственной работающей турбины компрессорной станции «Портовая» после остановки трубопровода 31 августа для проведения планово-предупредительных работ. В компании отметили, что поставки газа возобновятся, как только неисправность будет устранена. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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