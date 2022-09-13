Uniper может подать к «Газпрому» иск на «миллиарды евро»
Немецкая энергетическая компания Uniper изучает возможность подать в суд иск к «Газпрому» на «миллиарды евро» в связи с сокращением поставок российского газа в Европу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Неоправданное, с точки зрения Uniper, сокращение «Газпромом» поставок привело к рекордным убыткам компании в размере 12,4 млрд евро по итогам первого полугодия, поскольку выпадающие объемы ей пришлось покупать по более высоким расценкам.
«Конечно, Uniper изучит... такие иски о возмещении ущерба против "Газпрома" и, в случае большой вероятности успеха, попытается обеспечить их исполнение», – прокомментировали ситуацию в самой компании.
Инициировать разбирательство компания планирует в Стокгольмском арбитражном суде, который уже неоднократно рассматривал споры по газовым контрактам между «Газпромом» и его партнерами, в том числе польской PGNiG и украинским «Нафтогазом».
В конце августа Uniper запросила у государственного банка развития продления кредитной линии еще на 4 млрд евро, поскольку прошлый кредит на 9 млрд евро компания уже полностью израсходовала. В компании указали, что ежедневно теряют более 100 млн евро из-за роста цен на газ.
Ранее для поддержки компании федеральное правительство, Uniper и Fortum в конце июля договорились о пакете мер по стабилизации концерна. В частности, правительство ФРГ решило выкупить 30% акций компании, дополнительно профинансировать ее на 7,7 млрд евро. Кроме того, государственный банк развития увеличил сумму выдаваемых кредитов с 2 млрд до 9 млрд евро.
«Газпром» полностью прекратил поставки по «Северному потоку» 2 сентября из-за обнаруженной технической неисправности единственной работающей турбины компрессорной станции «Портовая» после остановки трубопровода 31 августа для проведения планово-предупредительных работ. В компании отметили, что поставки газа возобновятся, как только неисправность будет устранена.
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