Uniper попросила у ФРГ увеличить сумму кредита в связи с ростом цен на газ
Немецкая энергетическая компания Uniper запросила у государственного банка развития (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, KfW) продления кредитной линии еще на 4 млрд евро, поскольку прошлый кредит на 9 млрд евро компания уже полностью израсходовала, сообщается на сайте концерна. Уточняется, что ежедневно компания теряет более 100 млн евро из-за роста цен на газ.
«Системный характер энергетических рынков означает, что пока цены на энергоносители в Европе продолжают расти, потребность в ликвидных средствах также будет расти. Uniper выступает в качестве важнейшего звена на немецком рынке, надежно снабжая газом многочисленные коммунальные и промышленные предприятия. Поскольку Россия не выполняет свои контракты на поставку, мы вынуждены покупать этот газ по высокой цене на рынке», — сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах.
В компании пояснили, что с 14 июня «Газпром» поэтапно сократил объем прокачиваемого газа по «Северному потоку», теперь Uniper получает только 20% от планового объема, или 33 млн куб. м в сутки вместо 167 млн куб. м. Чтобы обеспечить поставки клиентам, энергоконцерн вынужден закупать недостающие объемы на рынке по более высоким ценам. «При текущем уровне около 300 евро за МВт/ч цены на газ выросли более чем в шесть раз за год», — сказано в сообщении.
Ранее Uniper по итогам первого полугодия отчитался о рекордных убытках в размере 12,4 млрд евро, преимущественно из-за снижения поставок российского газа в Европу. Для поддержки компании федеральное правительство, Uniper и Fortum в конце июля договорились о пакете мер по стабилизации концерна. В частности, правительство ФРГ решило выкупить 30% акций компании, дополнительно профинансировать ее на 7,7 млрд евро. Кроме того, государственный банк развития увеличил сумму выдаваемых кредитов с 2 млрд до 9 млрд евро.
Цены на газ в Европе ускорили рост после заявления «Газпрома» об остановке последней газоперекачивающей турбины для проведения плановых работ в период с 31 августа по 2 сентября, на прошлой неделе стоимость ближайшего фьючерса на газ превысила $3500 за тысячу кубометров. Однако сегодня после заявления Германии о досрочном заполнении газохранилищ они упали более чем на 20%, до $2802, следует из данных лондонской биржи ICE.
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