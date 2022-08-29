Uniper попросила у ФРГ увеличить сумму кредита в связи с ростом цен на газ

В компании пояснили, что с 14 июня «Газпром» поэтапно сократил объем прокачиваемого газа по «Северному потоку», теперь Uniper получает только 20% от планового объема, или 33 млн куб. м в сутки вместо 167 млн куб. м. Чтобы обеспечить поставки клиентам, энергоконцерн вынужден закупать недостающие объемы на рынке по более высоким ценам. «При текущем уровне около 300 евро за МВт/ч цены на газ выросли более чем в шесть раз за год», — сказано в сообщении.