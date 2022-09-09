«Нафтогаз» решил судиться с «Газпромом» из-за оплаты транзита газа

Витренко заявлял в июне, что «Нафтогаз» планирует в июле обратиться в международный арбитраж с иском к «Газпрому» по обвинению в недоплате за забронированные для транзита мощности. По словам Витренко, «Газпром» не доплачивает за забронированные мощности, которые ему доступны.