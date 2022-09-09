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Экономика

«Нафтогаз» решил судиться с «Газпромом» из-за оплаты транзита газа

Ведомости

Госкомпания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд в отношении «Газпрома», соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. В украинской компании обвинили «Газпром» в неоплате услуг по транзиту газа.

В качестве места арбитража в сообщении указан швейцарский Цюрих. «Нафтогаз» требует от «Газпрома» средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – говорится в заявлении.

По словам главы компании Юрия Витренко, «Нафтогаз» также может предъявить к российской стороне дополнительные требования.

Витренко заявлял в июне, что «Нафтогаз» планирует в июле обратиться в международный арбитраж с иском к «Газпрому» по обвинению в недоплате за забронированные для транзита мощности. По словам Витренко, «Газпром» не доплачивает за забронированные мощности, которые ему доступны.

Согласно действующему транзитному контракту, «Газпром» в 2020-2024 гг. обязан выплатить Украине за прокачку через ее ГТС около $7,1 млрд. В целом Россия в 2021 г. экспортировала 203,5 млрд куб. м газа, а его средняя стоимость составила $274 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные ФТС.   

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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