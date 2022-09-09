«Нафтогаз» решил судиться с «Газпромом» из-за оплаты транзита газа
Госкомпания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд в отношении «Газпрома», соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. В украинской компании обвинили «Газпром» в неоплате услуг по транзиту газа.
В качестве места арбитража в сообщении указан швейцарский Цюрих. «Нафтогаз» требует от «Газпрома» средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – говорится в заявлении.
По словам главы компании Юрия Витренко, «Нафтогаз» также может предъявить к российской стороне дополнительные требования.
Согласно действующему транзитному контракту, «Газпром» в 2020-2024 гг. обязан выплатить Украине за прокачку через ее ГТС около $7,1 млрд. В целом Россия в 2021 г. экспортировала 203,5 млрд куб. м газа, а его средняя стоимость составила $274 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные ФТС.