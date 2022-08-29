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Экономика

Норвегия выделила $200 млн на обеспечение Украины газом

Ведомости

Правительство Норвегии предоставит Украине финансирование в объеме $200 млн на приобретение газа, сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре, передает ТАСС.

«Украина просила Норвегию помочь в обеспечении доступа к энергоресурсам. Мы предложили использовать 2 млрд крон финансовой помощи для закупок Киевом голубого топлива осенью и зимой», – заявил он.

На эти цели пойдут средства из объявленного ранее пакета помощи на $1 млрд, а газ пойдет на отопление больниц и школ, добавил он. Осуществляться платежи будут через Европейский банк реконструкции и развития.

Ранее бюджетный комитет Верховной рады Украины поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 12,7 млрд гривен (около $342 млн) при помощи внешних заимствований для закупки газа. До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина планирует взять у Канады кредит на $350 млн для закупок газа «Нафтогазом». Заем, по его словам, будет взят на десять лет под 1,6% годовых.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в конце июля заявил, что к августу запасы хранилищ составят 11,8 млрд куб. м газа. По его словам, компания продолжает накапливать газ со скоростью 34–35 млн куб. м в сутки. Для прохождения отопительного сезона (начинается в середине октября) Украине требуется 15-19 млрд куб. м газа.

По данным газеты Financial Times, Норвегия прогнозирует по итогам 2022 г. прибыль от экспорта энергоносителей в сумме около 100 млрд евро. Годом ранее данный показатель составлял «лишь 30 млрд евро». Как писало издание, руководители компаний Евросоюза, импортирующих норвежский газ, «в частном порядке» просили Норвегию согласиться на экспорт газа по заниженной цене, однако королевство на этот шаг идти не хочет, отмечала позднее газета E24 со ссылкой на министра нефти и энергетики королевства Терье Осланда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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