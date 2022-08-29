Норвегия выделила $200 млн на обеспечение Украины газом

Ранее бюджетный комитет Верховной рады Украины поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 12,7 млрд гривен (около $342 млн) при помощи внешних заимствований для закупки газа. До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина планирует взять у Канады кредит на $350 млн для закупок газа «Нафтогазом». Заем, по его словам, будет взят на десять лет под 1,6% годовых.