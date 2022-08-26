Норвегия отказалась снизить цену на газ для ЕС на фоне энергетического кризиса
Норвегия не будет снижать цены на природный газ для импортеров в странах Евросоюза даже на фоне энергетического кризиса, передает газета E24 со ссылкой на министра нефти и энергетики королевства Терье Осланда.
«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», — отметил Осланд. По его словам, правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной.
Министр напомнил, что Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка, и теперь норвежская система дает возможность компаниям заключать контракты и продавать топливо, исходя исключительно из экономических интересов.
18 августа газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители компаний Евросоюза, импортирующих норвежский газ, «в частном порядке» просят Норвегию согласиться на экспорт газа по заниженной цене.
Представитель Ассоциации нефтегазовой отрасли королевства Offshore Norg, в свою очередь, объявил, что Норвегия планирует увеличить экспорт природного газа в Европейский союз, подключив к сети прибрежные платформы для добычи углеводородов на континентальном шельфе.
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