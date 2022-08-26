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Экономика

Норвегия отказалась снизить цену на газ для ЕС на фоне энергетического кризиса

Ведомости

Норвегия не будет снижать цены на природный газ для импортеров в странах Евросоюза даже на фоне энергетического кризиса, передает газета E24 со ссылкой на министра нефти и энергетики королевства Терье Осланда.

«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», — отметил Осланд. По его словам, правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной.

Министр напомнил, что Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка, и теперь норвежская система дает возможность компаниям заключать контракты и продавать топливо, исходя исключительно из экономических интересов.

18 августа газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители компаний Евросоюза, импортирующих норвежский газ, «в частном порядке» просят Норвегию согласиться на экспорт газа по заниженной цене.

Представитель Ассоциации нефтегазовой отрасли королевства Offshore Norg, в свою очередь, объявил, что Норвегия планирует увеличить экспорт природного газа в Европейский союз, подключив к сети прибрежные платформы для добычи углеводородов на континентальном шельфе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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