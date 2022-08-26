Чехия созовет срочное заседание министров энергетики ЕС

Кроме того, многие немецкие города уже начали отключать подсветку общественных зданий и объектов — к этой мере прибегли в том числе и в Берлине, где отказались от подсветки 100 зданий. Также среди способов экономии энергии — отключение фонтанов, поддержание определенной температуры внутри помещения, а также отключение горячей воды в бассейнах и душевых кабинах спортзалов.