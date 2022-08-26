Чехия созовет срочное заседание министров энергетики ЕС
Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, намерена созвать внеочередную встречу министров энергетики Евросоюза, заявил премьер-министр республики Петр Фиала на своей странице в Twitter.
«По договоренности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы, как государство — председатель ЕС, в ускоренном порядке созовем заседание Совета министров по вопросам энергетики», — отметил Фиала.
По его словам, на этом заседании будут рассмотрены конкретные чрезвычайные меры по решению сложившейся в сообществе энергетической ситуации.
Также в рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. В рамках этого плана Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
Кроме того, многие немецкие города уже начали отключать подсветку общественных зданий и объектов — к этой мере прибегли в том числе и в Берлине, где отказались от подсветки 100 зданий. Также среди способов экономии энергии — отключение фонтанов, поддержание определенной температуры внутри помещения, а также отключение горячей воды в бассейнах и душевых кабинах спортзалов.
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