Норвегия отказалась снижать цену на газ для ЕС

Норвегия отказалась снижать цену на газ для ЕССпотовые котировки на бирже уже превысили $3500 за 1000 кубометров
Норвегия не будет снижать цены на природный газ для импортеров в Евросоюзе (ЕС), заявил 26 августа министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд норвежской газете E24.
Чиновник подчеркнул, что работающие на норвежском шельфе компании «ведут деятельность на коммерческой основе», и правительство страны не станет навязывать бизнесу контракты на экспорт газа по ценам ниже рынка.
Осланд подчеркнул, что руководство ЕС еще около 20 лет назад стало постепенно отказываться от долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка. И добавил, что сложившейся ситуации Норвегия «оставляет за собой возможность разрешить компаниям заключать такие контракты, исходя из экономических интересов».
18 августа газета Financial Times писала, что ведущие импортеры газа в ЕС считают, что для борьбы с энергетическим кризисом Норвегии следует поставлять газ по ценам ниже рынка. При этом Россия неоднократно заявляла, что является сторонницей долгосрочных контрактов, с минимальной зависимостью от спотовых котировок. Президент России Владимир Путин в рамках форума «ПМЭФ-2022» подчеркивал, что Россия экспортирует газ в ЕС по ценам «в пять раз ниже рынка». В частности, цена долгосрочного контракта на поставки российского газа в Молдавию до перевода на принципы спотового ценообразования (до 1 ноября 2021 г.) составляла всего $450 за 1000 куб. м.
Попытки стран ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов активизировались после того, как объемы поставок российского газа начали резко падать. Это произошло на фоне начала СВО на Украине, повлекшей за собой усиление антироссийских санкций и введение контрсанкций со стороны РФ. По данным «Газпрома», за 7,5 месяцев экспорт газа в страны дальнего зарубежья (это в основном ЕС, Турция и Китай) упал по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 36,2% – до 78,5 млрд куб. м. При этом поставки в Китай за 7 месяцев 2022 г. выросли на 60,9%, сообщала компания.
По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и расчетам «Ведомостей», 25 августа «Газпром» экспортировал в ЕС около 118,3 млн куб. м газа (42,2 млн через Украину, около 32,9 млн — по «Северному потоку» и примерно 43,2 млн куб. м – по «Турецкому потоку») против 439 млн куб. м за аналогичную дату прошлого года. Спотовые цены на газ в ЕС уверенно стремятся к историческим максимумам, установленным после начала СВО в начале марта. Днем в пятницу, 26 августа, котировки на TTF пробили очередную психологическую отметку в $3500 за 1000 куб м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Ценовое ралли провоцирует в том числе остановка «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября для проведения техобслуживания последнего работоспособного газоперекачивающего агрегата на КС «Портовая».
Каждая страна ЕС по-своему решает задачу по отказу от российских энергоресурсов. В частности, Германия, ежегодно импортирующая около 140–142 млрд куб. м газа, делает ставку на сжиженный природный газ (СПГ): в начале мая Берлин подписал контракты по фрахтованию четырех плавучих СПГ-терминалов, а на горизонте до 2025 г. намерен ввести в эксплуатацию СПГ-терминалы German LNG Terminal в Брунсбюттеле (мощность – 8 млрд куб. м) и LNG Stade в Штаде (5–8 млрд куб. м в год). Испания – крупнейший в ЕС реэкспортер СПГ. По итогам 2021 г. страна ввезла около 13,8 млн т (19 млрд куб. м) сжиженного газа. Сейчас она рассматривает возможность строительства газопроводов из Каталонии во Францию мощностью 7,5 млрд куб. м в год (проект был заморожен с 2019 г., начал обсуждаться вновь в 2022 г.) и из Барселоны по дну Средиземного моря в итальянское Ливорно мощностью 30 млрд куб. м в год.
Польша, 23 мая 2022 г. разорвавшая долгосрочный контракт с «Газпромом» на покупку трубопроводного газа, рассчитывает на поставки норвежского топлива по газопроводу Baltic Pipe мощностью около 10 млрд куб. м в год, его запуск запланирован на октябрь 2022 г. («Ведомости» писали об этом 8 июня).
26 августа заработал новый газопровод, соединяющий Польшу и Словакию. Символическая церемония запуска прошла в местечке Страхочина с участием премьер-министров Польши и Словакии Матеуша Моравецкого и Эдуарда Хегера. По данным ENTSOG, южная часть газопровода соединяется со словацкой газораспределительной станцией Вельке-Капушаны – точкой входа идущего транзитом через ГТС Украины российского газа. Хегер отметил, что за счет этого газопровода Словакия сможет получать газ из Норвегии или по морю через польские порты.
Строительство газопровода из Польши в Словакию велось на протяжении последних четырех лет, а его идея как часть газопроводной системы «Север – Юг» (газовый коридор, призванный объединить газотранспортные системы стран Восточной Европы) зародилась еще в начале 2000-х на фоне первых проблем с транзитом российского газа через Украину, напомнила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Она уточнила, что по новому газопроводу может поставляться около 5 млрд куб. м газа в год и около 6 млрд куб. м – из Словакии в Польшу. По словам аналитика, до начала СВО Польша планировала стать газовым хабом, обеспечивая свои потребности дешевым газом «Газпрома» и перепродавая поставляемый в страну СПГ и трубопроводный газ нероссийского происхождения другим странам. «Для этого Варшаве не хватало инфраструктуры. Строительство нового трубопровода этот вопрос решило, теперь физически Польша способна перенаправлять, в частности, и норвежский газ, в Словакию», – рассуждает она.
На заполнение нового газопровода и его ввод в эксплуатацию может потребоваться несколько месяцев, полагает старший аналитик «Альфа-банка» Никита Блохин. «При этом рассчитывать на то, что интерконнектор выйдет на полную мощность в словацком направлении до запуска Baltic Pipe, наивно», – полагает он.
Нынешний энергетический кризис во многом обусловлен целями ЕС во что бы то ни стало отказаться от российского газа, говорит Белова. Но это, по мнению аналитика, «исключительно политическое решение», поэтому экспортеры газа, заинтересованные в сохранении рыночных механизмов, в частности Норвегия, уже заявили о нежелании поставлять газ в ЕС по ценам ниже рынка. «В конечном счете, это станет проверкой европейской солидарности», – заключила она.