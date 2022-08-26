Норвегия отказалась снижать цену на газ для ЕС

Каждая страна ЕС по-своему решает задачу по отказу от российских энергоресурсов. В частности, Германия, ежегодно импортирующая около 140–142 млрд куб. м газа, делает ставку на сжиженный природный газ (СПГ): в начале мая Берлин подписал контракты по фрахтованию четырех плавучих СПГ-терминалов, а на горизонте до 2025 г. намерен ввести в эксплуатацию СПГ-терминалы German LNG Terminal в Брунсбюттеле (мощность – 8 млрд куб. м) и LNG Stade в Штаде (5–8 млрд куб. м в год). Испания – крупнейший в ЕС реэкспортер СПГ. По итогам 2021 г. страна ввезла около 13,8 млн т (19 млрд куб. м) сжиженного газа. Сейчас она рассматривает возможность строительства газопроводов из Каталонии во Францию мощностью 7,5 млрд куб. м в год (проект был заморожен с 2019 г., начал обсуждаться вновь в 2022 г.) и из Барселоны по дну Средиземного моря в итальянское Ливорно мощностью 30 млрд куб. м в год.