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Экспорт сжиженного газа начинают переводить на рубли: как дальше пойдет дедолларизация

Рынку важнее обезопасить поставки, чем сохранить привычные валюты расчетов, полагают эксперты
Матвей Катков Антон Козлов
Евгений Разумный / Ведомости

Российский оператор СПГ-проекта «Сахалин-2» – компания «Сахалинская энергия» – обратилась к своим клиентам с просьбой оплачивать контракты в альтернативной валюте, если платежи в долларах станут невозможны из-за санкций США, сообщило агентство Bloomberg и подтвердили источники «Ведомостей».

В случае невозможности проводить оплату в долларах могут использоваться рубли, евро, иены или британские фунты.

Источник «Ведомостей», знакомый с условиями контрактов, уточняет, что возможность расчетов в альтернативной валюте фиксировалась в соглашениях «Сахалина-2» уже с весны 2022 г. на фоне перевода на рубли платежей за трубопроводный газ «Газпрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных