Экспорт сжиженного газа начинают переводить на рубли: как дальше пойдет дедолларизация

Экспорт сжиженного газа начинают переводить на рубли: как дальше пойдет дедолларизацияРынку важнее обезопасить поставки, чем сохранить привычные валюты расчетов, полагают эксперты
Российский оператор СПГ-проекта «Сахалин-2» – компания «Сахалинская энергия» – обратилась к своим клиентам с просьбой оплачивать контракты в альтернативной валюте, если платежи в долларах станут невозможны из-за санкций США, сообщило агентство Bloomberg и подтвердили источники «Ведомостей».
В случае невозможности проводить оплату в долларах могут использоваться рубли, евро, иены или британские фунты.
Источник «Ведомостей», знакомый с условиями контрактов, уточняет, что возможность расчетов в альтернативной валюте фиксировалась в соглашениях «Сахалина-2» уже с весны 2022 г. на фоне перевода на рубли платежей за трубопроводный газ «Газпрома».
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