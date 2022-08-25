Экспорт сжиженного газа начинают переводить на рубли: как дальше пойдет дедолларизация

Источник «Ведомостей», знакомый с условиями контрактов, уточняет, что возможность расчетов в альтернативной валюте фиксировалась в соглашениях «Сахалина-2» уже с весны 2022 г. на фоне перевода на рубли платежей за трубопроводный газ «Газпрома».