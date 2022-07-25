Экспорт российского газа в Китай достиг рекорда

В 2022 г. «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» 10,39 млрд куб. м газа в рамках долгосрочного контракта с CNPC. По данным «Интерфакса», за первое полугодие этого года объем поставок вырос на 63,4% в годовом выражении, до 7,5 млрд куб. м. Согласно действующему контракту, «Газпром» должен поставить по «Силе Сибири» 15,6 млрд куб. м газа в этом году, или 43 млн куб. м в сутки. Пока что это значительно ниже проектной мощности трубопровода в 38 млрд куб. м в год. Выйти на эти объемы планируется после ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения к 2024 г.