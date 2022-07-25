Экспорт российского газа в Китай достиг рекорда
Экспорт газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» 24 июля обновил исторический рекорд суточного объема, сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале. По данным компании, в июле объем поставок в сутки регулярно превышает контрактные количества.
«24 июля обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Отметим, что в июле поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской компанией CNPC», — сообщили в компании.
В 2022 г. «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» 10,39 млрд куб. м газа в рамках долгосрочного контракта с CNPC. По данным «Интерфакса», за первое полугодие этого года объем поставок вырос на 63,4% в годовом выражении, до 7,5 млрд куб. м. Согласно действующему контракту, «Газпром» должен поставить по «Силе Сибири» 15,6 млрд куб. м газа в этом году, или 43 млн куб. м в сутки. Пока что это значительно ниже проектной мощности трубопровода в 38 млрд куб. м в год. Выйти на эти объемы планируется после ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения к 2024 г.
В середине июля «Газпром» сообщил, что экспорт газа в страны дольнего зарубежья с 1 января по 15 июля снизился на 33,1% до 71,9 млрд куб. м в годовом выражении. В статистику вошли Евросоюз, Турция и Китай. Добыча газа с начала года снизилась на 10,4% до 249,7 млрд куб. м. Спрос на газ на внутреннем рынке за период сократился на 1,9%, или 2,7 млрд куб. м.
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